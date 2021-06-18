Deprem haftası nedeniyle cami cemaatine eğitim verildi - Son Dakika

Deprem haftası nedeniyle cami cemaatine eğitim verildi

Kilis'te, 2021 AFAD Eğitim yılı ilan edilmesinden sonra cami cemaatine maske-mesafe-hijyen kurallarına uyularak eğitim verildi.

Kilis'te, 2021 AFAD Eğitim yılı ilan edilmesinden sonra cami cemaatine maske-mesafe-hijyen kurallarına uyularak eğitim verildi. Afet bilincinin oluşturulması için 2021 AFAD Eğitim yıl ilan edilmesinden nedeniyle okullar başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında eğitim veriliyor. AFAD görevlileri, vatandaşların yoğun olduğu camilerde vatandaşlara afet durumunda neler yapılacağı, evlerinde iş yerlerinde yapmaları gerekenler anlatıldı. - KİLİS

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