Deprem hasar tespit durumu Çevre Müdürlüğünden öğrenilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Deprem hasar tespit durumu Çevre Müdürlüğünden öğrenilecek - Son Dakika

Deprem hasar tespit durumu Çevre Müdürlüğünden öğrenilecek

6 saat önce

Malatya'da, deprem hasar tespit durumunu öğrenmek isteyenler Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden öğrenilecek.

Deprem hasar tespit durumu Çevre Müdürlüğünden öğrenilecek, System.String[]

Malatya'da, deprem hasar tespit durumunu öğrenmek isteyenler Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden öğrenilecek.


Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle kesin hasar tespitlerine ilişkin çalışmaların devam ettiği ifade edilerek, "İkamet etmiş olduğu bina ya da evin hasar tespit durumunu öğrenmek isteyen vatandaşlarımızın Çöşnük Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi No: 4 Battalgazi adresinde faaliyet gösteren Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü binasında kurulmuş olan müracaat masasına müracaat etmeleri gerekmektedir" denildi.


Bu arada, depremden zarar gören ev sahipleri ve kiracılara yapılan yardımlar hakkında da hatırlatma yapılıp, "24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen depremde ikamet etmiş olduğu evinin yıkıldığı, yıkılacak derecede olduğu veya ağır hasar gördüğü tespit edilen vatandaşlarımızdan acil ihtiyaçlarını, kira, taşınma ve diğer giderlerini karşılamak üzere ev sahibi olanlara 11 bin TL kiracı olanlara ise 5 bin TL yardım yapılmaktadır. Söz konusu yardımlar kapsamında, ev sahiplerine 5 bin TL ve kiracılara ise 2 bin 500 TL olarak acil ödeme yapılmaktadır. Bu vatandaşlarımızdan yeni bir konuta taşınanlara, ikametlerini yeni adreslerine almış olmaları ve kira kontrat belgelerini Valiliğimiz önündeki AFAD Başvuru Çadırlarında bulunan ilgili görevlilere veya İlçe Kaymakamlıklarına ibraz etmeleri halinde kira yardımı olarak ev sahibi olanlara 6 bin TL, kiracı olanlara ise 2 bin 500 TL kira yardımı yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı. - MALATYA

Malatya, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 10:38 Kaynak: İHA
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