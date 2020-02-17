Deprem hasar tespit ekibi düşürüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Deprem hasar tespit ekibi düşürüldü - Son Dakika

Deprem hasar tespit ekibi düşürüldü

7 saat önce

Malatya'da, deprem hasar tespit ekip sayısı düşürüldü.

Deprem hasar tespit ekibi düşürüldü, System.String[]

Malatya'da, deprem hasar tespit ekip sayısı düşürüldü.


Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, Elazığ merkezli 24 Ocak depreminden sonra Malatya'da hasar tespiti için oluşturulan ekipler çalışmalarını devam ettiriyor. 16 Şubat itibariyle hasar tespiti için 100 ekipte 200 teknik personel görevlendirildiği açıklanırken, 17 Şubat itibariyle hasar tespiti için 87 ekipte 174 teknik personel görevlendirildiği, hava şartlarına göre sahada çalışmaların devam ettiği ifade edildi. Bu arada, 17 Şubat itibariyle acil yıktırılacak 286 bina 588 bağımsız bölüm bulunduğu vurgulandı.


Diğer yandan, Doğanyol, Pütürge İlçelerinde sıcak yemek dağıtımının devam ettiği kaydedildi. - MALATYA

Malatya Valiliği, Malatya, Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 03:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ'da bugün meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremde hasarlı bina çöktü
Çocuk yaşta evliliği savunan Bedri Gencer'in dersleri başka bir öğretim görevlisine verildi Darbeci Hafter'in hava saldırısı nedeniyle Mitiga Havalimanı'ndaki uçuşlar durduruldu Antalya'da belediye çalışanı, cami tuvaletinde ölü bulundu

Son Dakika Haberleri
22:01 İmaj değiştiren Selin Ciğerci takipçilerini uyardı: Kimseye benzetmeyin
21:41 Seçil Gür'ün sürprizi Serdar Ortaç'ın yüzünü güldürdü
21:41 Çırağan'da Gelin Damat Fashion Day Defilesi
21:29 Aleyna Tilki'den kafaları karıştıran sözler: Bir sürü sevgilim var, erkekli kadınlı
20:22 Çağatay Ulusoy, Hakan Muhafız'ın 3. sezonunun ne zaman başlayacağını duyurdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 22:52:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Deprem hasar tespit ekibi düşürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]