Depremin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı - Son Dakika

Depremin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı

NİĞDE - Niğde'de meydana gelen 5.1 şiddetindeki depremin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı.

Köyde yoğunlukla bulunan kerpiç evlerde hasar meydana gelirken, depremi yaşayan vatandaşlar ise geceyi çadırlarda korkuyla geçirdi. Salaha kadar artçı depremlerin olduğu Obruk köyündeki vatandaşlar gece araba ve sağlam evlerde geceyi geçirdi.

Bor ilçesine bağlı Obruk köyünde meydana gelen deprem sonrası AFAD köy içerisine 14 çadır kurdu. Kızılay ise ikram aracını depremzedelere açtı.