Deprem hasarlı evinden anteni almaya gitti, çökme sonucu öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Deprem hasarlı evinden anteni almaya gitti, çökme sonucu öldü - Son Dakika

Deprem hasarlı evinden anteni almaya gitti, çökme sonucu öldü

11 dakika önce

ELAZIĞ'da, 6.8'lik depremde ağır hasar görünce boşalttığı, 2 katlı kerpiç evine televizyon antenini almaya giden Murat Demir, balkonun çökmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Deprem hasarlı evinden anteni almaya gitti, çökme sonucu öldü, System.String[]

ELAZIĞ'da, 6.8'lik depremde ağır hasar görünce boşalttığı, 2 katlı kerpiç evine televizyon antenini almaya giden Murat Demir, balkonun çökmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde, Kızılay Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Demir, Sivrice merkezli 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki ağır hasar görünce boşalttığı, 2 katlı kerpiç evine televizyon antenini almaya gitti. Demir'in çıktığı balkon, anteni sökerken, bir anda çöktü. Yıkıntı altında kalan Demir'i görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Balkonun enkazından ağır yaralı kurtarılan Demir, sağlık görevlilerince ambulansla Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Murat Demir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Murat Demir'in depremden sonra çadır kentte kalmaya başladığı öğrenildi.


Kızılay Mahallesi, Murat Demir, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 04:10 Kaynak: DHA
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