Deprem İstanbul'da da Hissedildi-2
4 saat önce
Haber-Kamera: Murat SOLAK - Hüseyin COŞKUN - Zeki GÜNAL-Hasan YILDIRIM-Hakan KAYA - İstanbul DHAYalova Çınarcık merkezli 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber-Kamera: Murat SOLAK - Hüseyin COŞKUN - Zeki GÜNAL-Hasan YILDIRIM-Hakan KAYA - İstanbul
DHA Yalova Çınarcık
merkezli 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 09.34'te meydana gelen deprem İstanbul'da da hissedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 10:53 Kaynak: DHA
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