Son Dakika Haberleri: Deprem İstanbul'da da Hissedildi-2

Deprem İstanbul'da da Hissedildi-2

4 saat önce

Haber-Kamera: Murat SOLAK - Hüseyin COŞKUN - Zeki GÜNAL-Hasan YILDIRIM-Hakan KAYA - İstanbul DHAYalova Çınarcık merkezli 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber-Kamera: Murat SOLAK - Hüseyin COŞKUN - Zeki GÜNAL-Hasan YILDIRIM-Hakan KAYA - İstanbul DHA

Yalova Çınarcık merkezli 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 09.34'te meydana gelen deprem İstanbul'da da hissedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 10:53 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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