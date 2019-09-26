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Deprem istanbul havalimanı'nda paniğe neden oldu

16 dakika önce

Haber-Kamera: Enver ALAS/İSTANBUL,DHAİstanbul'da meydana gelen 5.8'lik deprem, İstanbul Havalimanı'nda personel ve yolcular arasında paniğe neden oldu.

Haber-Kamera: Enver ALAS/İSTANBUL,DHA

İstanbul'da meydana gelen 5.8'lik deprem, İstanbul Havalimanı'nda personel ve yolcular arasında paniğe neden oldu.

Deprem sonrası terminaldeki bir yolcunun ağladığı görülürken, çalışanlar da ofislerinden ve bulundukları yerlerden çıkarak terminalin belirli yerlerinde toplandı. Yolcular ve çalışanlar, kısa süreli panik yaşamalarının ardından aile ve yakınlarıyla cep telefonlarıyla görüştü.

Terminalde çalışan Berkay Gezici, basın mensuplarına deprem anında yaşadıklarını anlattı. Depreme mağazada bulunduğu sırada yakalandığını belirten Gezici, "Sallantıyı hissettim. Ayaklarım gidip, geldi. Sonra mağazanın vitrinin gidip geldiğini gördüm. Kendimi hemen dışarı attım. Yan tarafta bulunan bir kız fenalaştı. Ona su filan verdik. Bağıran çağıranlar gördük. Ağlayanlar vardı. Gerçekten çok şiddetliydi" diye konuştu.

Eşi ile Paris'e gitmek üzere havalimanında uçuşunu bekleyen Faik Yalçın ise deprem sonrasında Fransa'da yaşayan yakınlarıyla telefon ile görüştü. Çocuklarına sağlık durumlarının iyi olduğunu bildiren Yalçın, basın mensuplarına ise yaşadıklarıyla ilgili şunları söyledi:

"Hem kızım hem oğlum bilgi almak için aradı. Ben korkmadım ama hanım biraz telaşlandı. Bayağı sallandı. Kısa bir süre sonra da herkes sakinleşti. Ama Allah'ın izniyle herhangi bir şey olmadı burada. Şu an sakin."

Öte yandan İstanbul Havalimanı yetkililerinden alınan bilgiye göre havalimanında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı uçuşlarda da aksama olmadığı öğrenildi.

Deprem istanbul havalimanı'nda paniğe neden oldu

İstanbul, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 04:52 Kaynak: DHA
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