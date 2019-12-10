Deprem İzmir'de de hissedildi

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İzmir'de hissedildi.



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde akşam saat 23.14 sularında 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem İzmir'in yanı sıra, Manisa, Bursa ve İstanbul'da da hissedildi.



Balıkesir'de 4.6 büyüklüğündeki depremden sonra 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. - İZMİR