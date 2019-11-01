Son Dakika Haberleri: "Deprem izolatörleri" ile kesintisiz sağlık hizmeti sunulacak
Son Dakika Sağlık 'Deprem izolatörleri' ile kesintisiz sağlık hizmeti sunulacak

"Deprem izolatörleri" ile kesintisiz sağlık hizmeti sunulacak

6 saat önce

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünce Erzincan'da yaptırılan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 250 yataklı ek hizmet binasında kullanılan izolatörler sayesinde olası bir deprem halinde hizmetlerin aksamadan yürütülmesi hedefleniyor.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünce Erzincan'da yaptırılan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 250 yataklı ek hizmet binasında kullanılan izolatörler sayesinde olası bir deprem halinde hizmetlerin aksamadan yürütülmesi hedefleniyor.

Deprem riskinin yüksek olduğu kentte, 2017 yılında yapımına başlanan ve inşaatında 299 izolatör kullanılan 60 bin metrekare kapalı alana sahip 11 katlı hizmet binası, afet durumlarında kesintisiz sağlık hizmeti sürdürmeye devam edecek.

İl Sağlık Müdürü Erkan Hirik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, izolatörler ile hastane binasının çok daha dayanıklı hale geldiğini söyledi.


Olası bir depremde hastanede işlemlerin aksamadan devam edeceğini ifade eden Hirik, şöyle konuştu:

"Artan hizmet kalitesinin yanı sıra deprem coğrafyasında yaşamamızın etkisi ile izolatörlü binanın nimetlerinden de faydalanmış olacağız. İzolatörden kast ettiğimiz, depreme karşı son derece dayanıklı bir bina olması. Zeminine yerleştirilen 299 adet izolatör, depremin yatay ve dikey düzlemdeki basıncını binaya hissettirmiyor. En son deprem teknikleri ve teknoloji bu binada kullanıldı. Erzincan'daki izolatörlü tek bina özelliğini taşıyor."

Hirik, hastanelerin depremlerde sağlık hizmeti sunmak amacıyla ayakta durması gerektiğine işaret ederek, "Yeni ek hizmet binamızda olası bir doğal afet durumunda, elektrik ve doğal gaz kesintisinden bile etkilenmeden hizmeti sunacak standardı sağladık." diye konuştu.

"Yılda 1 milyonu aşkın insana hizmet veriyor"

Başhekim Dr. Öğretim Üyesi Orhan Çimen ise Erzincan'da kalitesi artan sağlık hizmetinin çevre illerden hasta gelmesine neden olduğunu anlattı.

Talep nedeniyle hastanede yoğunluk yaşadıklarını aktaran Çimen, şunları kaydetti:

"Hastane olarak yılda yaklaşık 1 milyonu aşkın insana sağlık hizmeti sunmaktayız. Gümüşhane, Bayburt, Tunceli ve Giresun'un ilçelerinden de gelen hastalarımız var. Ek hizmet binasının faaliyete girmesi ile birlikte 250 servis yatağımız ve 40 olan yoğun bakım yatak sayısı ise 80 çıkmış olacak. Çocuk yoğun bakım ünitesinin yanı sıra nöroloji yoğun bakım ünitesini kurulması da planlanmakta. Acil hizmetlerimiz de yeni binamıza taşınmış olacak. Çok daha ferah ve kaliteli bir acil hizmeti sunmuş olacağız."

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hakan Yalçıner de kullanılan izolatörlerin binanın depreme karşı dayanıklılığını artırdığını vurgulayarak, olası afet durumunda oluşacak zararı en aza indirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

İzolatörlerlerin, binayı depreme karşı dayanıklı hale getirmek yerine binaya gelen deprem yükünü azalttığına dikkati çeken Yalçıner, "İzolatörlerle şiddetli depremler esnasında depreme karşı koyarak yıkılmaması amaçlanır. Aynı zamanda deprem anında önem taşıyan iletişim, sağlık, savunma gibi alanlarda çalışma devamlılığı sağlar." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı, Deprem, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:32 Kaynak: AA
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