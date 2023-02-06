'Deprem kahini' Frank Hoogerbeets Kahramanmaraş depremini 3 gün önceden bildi

Mustafa Onuk:

Bu Amerika Boğaza savaş gemisi demirlediğinde, Gölcük depremi oldu, Yine demirlediler, Kahramanmaraş Depremi oldu. Aklıma Melih Gökçek'in söyledikleri geldi. Deprem Makinaları ile fayları tetikliyorlar diye!! Amaç İstanbul mu? Yine mi başaramadılar !!, bunu test edecek bir teknolojiye ihtiyacımız olmalı bence