Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti. 7,4 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.
Kahramanmaraş depremi sonrası, 'Deprem Kahini' olarak bilinen Frank Hoogerbeets'in 3 Şubat tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı deprem paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Hoogerbeets, yaptığı paylaşımda "Er ya da geç bu bölgede (Güney-Orta Türkiye, Ürdün, Suriye Lübnan) 7.5 deprem olacaktır" ifadesini kullandı. Hoogerbeets'in paylaşımı 3 gün içerisinde 5 milyona yakın görüntüleme aldı.
İşte sosyal medyada gündem olan o paylaşım;
Son Dakika › Güncel › 'Deprem kahini' Frank Hoogerbeets Kahramanmaraş depremini 3 gün önceden bildi - Son Dakika