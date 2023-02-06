'Deprem kahini' Frank Hoogerbeets Kahramanmaraş depremini 3 gün önceden bildi - Son Dakika
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'Deprem kahini' Frank Hoogerbeets Kahramanmaraş depremini 3 gün önceden bildi

06.02.2023 08:27

Dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets 3 Şubat'ta yaptığı paylaşımda Kahramanmaraş depremini işaret etti. Hoogerbeets'ın paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti. 7,4 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.

3 ŞUBAT'TA PAYLAŞIM YAPTI

Kahramanmaraş depremi sonrası, 'Deprem Kahini' olarak bilinen Frank Hoogerbeets'in 3 Şubat tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı deprem paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

"ER YA DA GEÇ BU BÖLGEDE DEPREM OLACAK"

Hoogerbeets, yaptığı paylaşımda "Er ya da geç bu bölgede (Güney-Orta Türkiye, Ürdün, Suriye Lübnan) 7.5 deprem olacaktır" ifadesini kullandı. Hoogerbeets'in paylaşımı 3 gün içerisinde 5 milyona yakın görüntüleme aldı.

İşte sosyal medyada gündem olan o paylaşım;

'Deprem kahini' 3 gün önce Kahramanmaraş depremini bildi
YORUMLAR (6)
  • Mustafa Onuk: Bu Amerika Boğaza savaş gemisi demirlediğinde, Gölcük depremi oldu, Yine demirlediler, Kahramanmaraş Depremi oldu. Aklıma Melih Gökçek'in söyledikleri geldi. Deprem Makinaları ile fayları tetikliyorlar diye!! Amaç İstanbul mu? Yine mi başaramadılar !!, bunu test edecek bir teknolojiye ihtiyacımız olmalı bence Cevap Yaz 5 3 Yayından Kaldır
  • Necati Kaya: Adamlar arastiriyor,bilimsel verilerle tesbit yapiyor bizdeki bazı değişikler hala yani muneccimmi,yok kader,yok bilmemne. Bu cografyada yasayanlarin beyninin triger kayışını sıyıran arızadan kurtulmamız lazım. 13 3 Yayından Kaldır
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Kahramanmaraş, Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

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