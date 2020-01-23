Deprem kendini yine hatırlattı - Son Dakika

Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşlar korkuyla sokağa fırladı. Depremin şokunu atlatamayan vatandaşlar evlerine girmeye korkunca geceyi dışarda geçirdi.

Saat 09.25 itibarıyla bölgede en büyüğü 4,3 olmak üzere 4,0'ten büyük 8 artçı deprem meydana geldi. Toplam artçı sayısı ise 212 olarak açıklandı.

Yerin yaklaşık 6,98 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem İzmir, Manisa, Aydın ve Denizli'nin yanı sıra Yalova, Bursa ve İstanbul'da da hissedildi.

Bir diğer deprem haberi de sabah saatlerinde Başkent Ankara'dan geldi. Kentte peş peşe meydana gelen depremlerin ilki 3,8 ile ikincisi ise 4,5 ile salladı.

12 dakika arayla meydana gelen 2 deprem sonrası Ankara Valisi Vasip Şahin açıklamalarda bulundu.

DEPREM SAAT KULESİNE ZARAR VERDİ

Bu arada Başkent'te sabah saatlerinde meydana gelen depremler Çorum'un Sungurlu ilçesinde de hissedildi. İlçenin simgesi olan 128 yıllık tarihi saat kulesinin balkon parçaları kırıldı.

(İHA)