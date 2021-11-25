Deprem konutları hak sahiplerine teslim edilmeye devam ediyor - Son Dakika

Deprem konutları hak sahiplerine teslim edilmeye devam ediyor

ELAZIĞ - Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası kent geneli yapımı tamamlanan TOKİ konutları kurayla hak sahiplerine teslim edilmeye devam ediyor.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde binlerce konut ise ağır hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde 24 bin 83 konutun inşa edilmesi için çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında tamamlanan binlerce konutun teslimatı yapıldı. Yine TOKİ tarafından yapımı tamamlan Karakoçan ilçesinde 174, merkeze bağlı Hicret Mahallesinde ise 4 konutun kura çekimi bugün yapıldı. AFAD binası toplantı salonunda 1. Noter Ahmet Alıcı başkanlığında Vali Dr. Ömer Toraman'ın da katılımıyla gerçekleştirilen kura çekimlerinde 178 depremzede evine kavuştu.

TOKİ tarafından yapımı tamamlanan konutların hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekme işlemlerine devam ettiklerini belirten Vali Dr. Ömer Toraman, "Dün Mustafapaşa Mahallesinde 4'üncü etabın kuralarını çekmiştik ve 402 vatandaşımızın konutları belirlenmiş olmuştu. Bugün de Karakoçan ilçemizde 174, Hicret Mahallesinde ise 4 konut olmak üzere toplam 178 vatandaşımızın konutları için kura çektik. Daha önce il merkezinde, Kovancılar, Palu ve Baskil ilçelerinde de hak sahibi vatandaşlarımızın kuralarını çekmiştik. Bu defa da Karakoçan ilçemizde ki hak sahibi vatandaşlarımızın kuralarını çekmiş olacağız. Elazığ merkezini ciddi manada tamamlamaya doğru gidiyoruz öte yandan da ilçe merkezlerinde ki çok katlı konutların teslimini gerçekleştirip bir yandan da kırsalda ve köylerde ki hak sahibi vatandaşlarımızın biten konutlarını teslim ediyoruz. Aynı zamanda konutların yapımına da devam ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda depremin açmış olduğu yaraları sarmış olarak yolumuza devam edeceğiz. Ben bugün çekilen kurayla evleri belirlenecek vatandaşlarımızın evlerinin hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.