DEPREM KONUTLARI KURAYLA SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

ADIYAMAN'ın Samsat ilçesinde 2018 yılında meydana gelen 5.1 şiddetindeki depremde evleri hasar gören Kahta ve Samsat ilçesindeki vatandaşlara çekilen kura ile evleri teslim edildi.

2018 yılında meydana gelen 5.1 şiddetindeki depreminde evleri hasar gören Kahta ilçesine bağlı Belören Köyü Bahçe Mezrası ile Habipler Köyü ve Samsat ilçesine bağlı Ovacık Köyü'ndeki 30 hak sahibine noter huzurunda çekilen kura ile konutları teslim edildi.

Habipler Köyü'nde 6, Belören Köyü Bahçe Mezrası'nda 12, Ovacık Köyü'nde 12 konut olmak üzere toplam 30 konut noter huzurunda çekilen kura işlemi ile sahiplerini buldu.

Kahta Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen kura çekiminde konuşan Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, Samsat depreminden hemen sonra devletimiz vakit kaybetmeden anında vatandaşlarımızın gerek kısa süreli, gerekse de uzun vadeli çözüm için sahada olmuş ve bugüne kadar çözüm süreçlerinde diğer kurumlarımızın iş birliğiyle bu noktaya gelinmiştir. Ben tüm hak sahiplerine bu kuranın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Diğer ihalesi olan evlerinde yüzde ellisinin tamamlandığını burada belirtmek istiyorum. İnşallah onlarda kısa sürede tamamlanır. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum dedi.

Yapılan konutların vatandaşlara hayırlı olmasını dileyen Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ise depremde zarar gören 30 konutun kura çekimi yapıldığını belirterek, Yapımı devam eden konutlarımız var. Yapımı başlamakta olan konutlarımız var ihale süreçlerinde olan konutlarımız var. Özellikle bir yıl içinde fazla teslim töreni göreceksiniz. İnşallah yapılan konutların Kahta'ya bu hak sahipleri ailelerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum diye konuştu.

Yapılan konuşmalardan sonra noter huzurunda çekilen kura ile konutlar sahiplerine teslim edildi.