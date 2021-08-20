Üye Girişi
Deprem konutlarında ne var ne yok çaldılar geride boş duvarları bıraktılar - Son Dakika

Deprem konutlarında ne var ne yok çaldılar geride boş duvarları bıraktılar

20.08.2021 13:00
Deprem konutlarında ne var ne yok çaldılar geride boş duvarları bıraktılar, System.String[]

Afyonkarahisar'da yaklaşık 15 yıl önce yapılan ve hak sahiplerine teslim edilen deprem konutları, ilgisizliğin ardından adet hırsızların uğrak noktası haline geldi.

Afyonkarahisar'da yaklaşık 15 yıl önce yapılan ve hak sahiplerine teslim edilen deprem konutları, ilgisizliğin ardından adet hırsızların uğrak noktası haline geldi. Deprem konutlarına dadanan hırsızlar dairelerin çelik kapıları başta olmak üzere mutfak dolapları, klozetler ve parkelerini dahi sökerek çaldı.

Kent merkezi Dörtyol Mahallesi'nde yapımına 2003 yılında başlanan deprem noktaları 2014 yılından sonra teslim edilmeye başlandı. 603 konut hak sahiplerine teslim edilirken, alt yapı yetersizliği ve kent merkezine uzak olduğundan dolayı konutlar bir türlü dolmadı. Kooperatif tarafından yapılan konutlarda son yıllarda yönetim boşlukları da oluşmaya başlayınca konutlar adeta ilgisizliğe mahkum edildi. Konutlarda 90'a yakın aile ikamet ederken, boş binalar ve konutlar ise adeta hırsızların hedefi oldu. Özellikle geceleri yaşanan hırsızlık olaylarında dairelere giren kimliği belirsiz kişiler evlerin çelik kapıları başta olmak üzere laminant parkelerini, elektrik ve su saatlerini, klozetlerini, musluklarını, pencere ve camları, mutfak dolapları hatta tavan süslemelerini bile çaldılar. Hırsızlık olaylarının ardından çevre sakinlerinin ihbarı ile hırsızlık olayları ile ilgili jandarma tarafından inceleme başlatılırken, olaylarla ilgili sonuca ulaşılıp ulaşılmadığı yani hırsızlardan yakalananların olup olmadığı ise bilinmiyor.

"Burada adeta çalan çalana"

Yaşanan hırsızlık olayları ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan site sakini ve Dörtyol Mahalle Muhtarlığı Azası Ahmet Uygun, deyim yerindeyse hırsızların kendilerini canlarından bezdirdiğini dile getirdi. Uygun, "Burayla hiç ilgilenen olmadı. Ben 5 senedir burada ikamet ediyorum, burada adeta çalan çalana. Burayla ilgilenen yok. Tabi hırsızlarda boş görünce çalıyorlar. Evlerin çelik kapılarını, parkelerini, pencereleri neredeyse bütün her şeyi çaldılar. Adeta buraları yağmaladılar. Burası jandarma bölgesi. Çalan alıp gidiyor, jandarma geldiğinde de kimseyi yakalayamıyor. Yani öylesine, kısacası ilgilenilmedi" diye konuştu.

Belediye ilgilenmeyince çocuk parkları yılanlarla doldu

Açıklamalarında alt yapı yetersizliğine de değinen Uygun, belediyeden hiçbir hizmet alamadıklarını öne sürdü. Uygun açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Afyon belediyesi sadece buradan çöpleri aldırıyor. Parklar ot, çöp, yılan ve çıyan içinde. Çocuklarla birlikte vatandaşlar mağdur. Buraya gelen insanlar bakıyorlar herhangi bir şey yok, minibüs yok, ulaşım zor sonra gelenler gidiyor. 80 hane var ama ilgilenen yok. İlgilenilse yollarda, çevrede bakım olsa belki insanlar daha çok buraya gelecek." - AFYONKARAHİSAR

Deprem konutlarında ne var ne yok çaldılar geride boş duvarları bıraktılar
Deprem konutlarında ne var ne yok çaldılar geride boş duvarları bıraktılar
Deprem konutlarında ne var ne yok çaldılar geride boş duvarları bıraktılar
Deprem konutlarında ne var ne yok çaldılar geride boş duvarları bıraktılar
Deprem konutlarında ne var ne yok çaldılar geride boş duvarları bıraktılar

Hırsızlık, Karahisar, Jandarma, Deprem, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Deprem konutlarında ne var ne yok çaldılar geride boş duvarları bıraktılar - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

13:00 "Türkiye'de yaşamak istemiyorum" diyerek yaygara koparan kişi sınır dışı edilecek Forvetsiz kalan Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın geri dönüşü yüzleri güldürdü 12:57 Forvetsiz kalan Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın geri dönüşü yüzleri güldürdü PKK'nın sözde Genel Sorumlusu Hasan Said Hasan, MİT tarafından nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi 12:49 PKK'nın sözde Genel Sorumlusu Hasan Said Hasan, MİT tarafından nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi
Hobi olarak yetiştirdiği Frenk üzümü bir ilçenin ikinci gelir kapısı olacak 11:55 Hobi olarak yetiştirdiği Frenk üzümü bir ilçenin ikinci gelir kapısı olacak Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin: Herkesten çok Türkiye'nin dostluğuna, desteğine ihtiyacımız var 11:44 Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin: Herkesten çok Türkiye'nin dostluğuna, desteğine ihtiyacımız var 36 yaşındaki Pelin Karahan, leopar desenli bikinili pozlarını sosyal medyada paylaştı 11:20 36 yaşındaki Pelin Karahan, leopar desenli bikinili pozlarını sosyal medyada paylaştı
Oyuncu Demet Özdemir, saç reklamı için 3 milyon TL'lik anlaşma yaptı 11:13 Oyuncu Demet Özdemir, saç reklamı için 3 milyon TL'lik anlaşma yaptı Kerem'in arkadaşlarıyla başı dertte! Marcao olayı soğumamışken Luyindama da genç futbolcuya sinirlendi 10:57 Kerem'in arkadaşlarıyla başı dertte! Marcao olayı soğumamışken Luyindama da genç futbolcuya sinirlendi

Son Dakika Haberleri
13:07 Jose Sosa, topu vermediği genç Güler'le kahvaltıda buluşup gönül aldı
12:59 Okul servis ücretlerine yüzde 15 zam! İstanbul'da en ucuz 421 lira olacak
12:57 Forvetsiz kalan Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın geri dönüşü yüzleri güldürdü
12:55 Kabil Havalimanı'ndaki görüntüler üzerine Taliban'dan ilk yorum: Üzüldük
12:49 PKK'nın sözde Genel Sorumlusu Hasan Said Hasan, MİT tarafından nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi
12:13 Son Dakika: Bakan Koca'dan "Kapanmalar olacak mı?" sorusuna cevap: Yeni dönemde böyle bir düşüncemiz yok
12:05 Lenfoma kanserine yakalanan oyuncu Boğaç Aksoy'un tedavisi bitti
11:51 Frikiği Arda Güler'e vermeyen Sosa'nın neden böyle bir tavır sergilediği ortaya çıktı
11:43 Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin: Herkesten çok Türkiye'nin dostluğuna, desteğine ihtiyacımız var
11:26 Tribünde kavga çıkınca Falcao, çareyi kaçmakta buldu
Jose Sosa, topu vermediği genç Güler'le kahvaltıda buluşup gönül aldı Jose Sosa, topu vermediği genç Güler'le kahvaltıda buluşup gönül aldı         
13:07
Okul servis ücretlerine yüzde 15 zam! İstanbul'da en ucuz 421 lira olacak Okul servis ücretlerine yüzde 15 zam! İstanbul'da en ucuz 421 lira olacak         
12:59
Kabil Havalimanı'ndaki görüntüler üzerine Taliban'dan ilk yorum: Üzüldük Kabil Havalimanı'ndaki görüntüler üzerine Taliban'dan ilk yorum: Üzüldük         
12:55
Son Dakika: Bakan Koca'dan Son Dakika: Bakan Koca'dan "Kapanmalar olacak mı?" sorusuna cevap: Yeni dönemde böyle bir düşüncemiz yok         
12:13
Frikiği Arda Güler'e vermeyen Sosa'nın neden böyle bir tavır sergilediği ortaya çıktı Frikiği Arda Güler'e vermeyen Sosa'nın neden böyle bir tavır sergilediği ortaya çıktı         
11:52
Eski İngiliz askeri paylaştı! Kabil'den kalkan tahliye uçağında sadece birkaç kişi varmış Eski İngiliz askeri paylaştı! Kabil'den kalkan tahliye uçağında sadece birkaç kişi varmış         
11:38
Ortak basın toplantısında sansür! Atatürk'ün ismini söylemeyen tercümana bir daha görev verilmeyecek Ortak basın toplantısında sansür! Atatürk'ün ismini söylemeyen tercümana bir daha görev verilmeyecek         
11:16
Koca şiddetinden kaçan kadın, babası tarafından bıçaklandı Koca şiddetinden kaçan kadın, babası tarafından bıçaklandı         
11:01
Dünya basını Muhammed Gümüşkaya'yı konuşuyor ama golünü değil! Armasız forma her yerde manşet oldu Dünya basını Muhammed Gümüşkaya'yı konuşuyor ama golünü değil! Armasız forma her yerde manşet oldu         
10:33
PCR testi nerelerde zorunlu tutulacak? Listede okul, uçak ve otobüs başta olmak üzere birçok yer var PCR testi nerelerde zorunlu tutulacak? Listede okul, uçak ve otobüs başta olmak üzere birçok yer var         
10:32
Son ankette şaşırtan sonuç! AK Parti yüzde 30'un, CHP ise yüzde 20'nin altını gördü Son ankette şaşırtan sonuç! AK Parti yüzde 30'un, CHP ise yüzde 20'nin altını gördü         
10:16
Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten sözler: Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten sözler: Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var         
09:55
Ali Koç, Muhammed'in armayı bulamadığı yeni forma hakkında yorum yaptı: Her yerinde logo var Ali Koç, Muhammed'in armayı bulamadığı yeni forma hakkında yorum yaptı: Her yerinde logo var         
09:44
Hastane önüne atıp kaçtılar! 16 yaşındaki kızın ölümünde uyuşturucu şüphesi Hastane önüne atıp kaçtılar! 16 yaşındaki kızın ölümünde uyuşturucu şüphesi         
09:43
Kurtlar Vadisi'nin Selvi'si Fatma Büşra Ayaydın, tesettüre nasıl girdiğini anlattı Kurtlar Vadisi'nin Selvi'si Fatma Büşra Ayaydın, tesettüre nasıl girdiğini anlattı         
09:00
Manavgat'taki yangında bütün vücudu yanan ve yaşamaz denilen boğa hayata tutundu Manavgat'taki yangında bütün vücudu yanan ve yaşamaz denilen boğa hayata tutundu         
16:13
Tıpatıp benziyorlar! Çağla Şıkel'in ablasını görenler, şaşkınlıklarını saklayamadı Tıpatıp benziyorlar! Çağla Şıkel'in ablasını görenler, şaşkınlıklarını saklayamadı         
12:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2021 13:15:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Deprem konutlarında ne var ne yok çaldılar geride boş duvarları bıraktılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement