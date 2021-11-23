Üye Girişi
İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği Başkanı: Fiyatlandırma ve taksit imkanı olumlu - Son Dakika

İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği Başkanı: Fiyatlandırma ve taksit imkanı olumlu

23.11.2021 12:58

İZMİR'de, 6.6'lık depremin ardından yerinde ve rezerv alanda inşası tamamlanan konutlar, 26 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törende teslim edilecek.

İZMİR'de, 6.6'lık depremin ardından yerinde ve rezerv alanda inşası tamamlanan konutlar, 26 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törende teslim edilecek. İlk 24 ayı ödemesiz, 216 ayı ödemeli olmak üzere 20 yıl vade ile teslim edilecek konutlar için İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) Başkanı Haydar Özkan "Fiyatlandırma ve taksit imkanlarını olumlu değerlendiriyoruz" dedi.

Kentte, 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası hasar tespit ve yıkım çalışmaları yapıldı ardından yeni konutlar hızla yükseldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da yerinde ve rezerv alanda konut projeleri başlattı. Şubat 2021'de düzenlenen temel atma töreninin ardından Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ) yürütülen çalışmalarda, 7 proje alanında, yatırım bedeli 750 milyon lira olan 1391 konut ve 298 iş yerinin inşasına başlandı.

741 BİNANIN YAPIMI TAMAMLANDIÇalışmalar sonunda, 7 proje alanında bulunan, 596'sı konut olmak üzere toplam 741 binanın yapımı tamamlandı. İnşa edilen konut ve iş yerleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 Kasım İzmir programı kapsamında, Bayraklı'da katılacağı törenle hak sahiplerine verilecek. 3 milyon 800 bin metrekare büyüklüğündeki rezerv alanda depremzedeler için yapılan 3 bin 649 konuttan, ilk etabında inşa edilen 397 konutun da yılbaşında tamamlanması bekleniyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından İzmir'de inşa edilen deprem konutlarıyla ilgili fiyat ve taksitlendirme açıklaması da yaptı. Bu kapsamda konutların ilk 24 ayı ödemesiz, 216 ayı ödemeli olmak üzere 20 yıl vadeyle teslim edileceği duyuruldu. 2+1 konutların 740 TL, 3+1 konutların ise 1020 TL'den başlayan fiyatlarla taksitlendirileceği belirtildi.

Kararla ilgili İZDEDA Başkanı Haydar Özkan, "Fiyatlandırma ve taksit imkanlarını olumlu değerlendiriyoruz. Fiyatlar ve imkanlar oldukça iyi bizim için. Buna benzer bir tablo bekliyorduk. Bayraklı bölgesindeki 7 adet proje alanındaki konutları TOKİ aracılığıyla devletimiz yapıyor. Bunların yaklaşık yüzde 50'si teslim edilecek. Takvim biraz yavaş ilerlese de biz memnunuz" diye konuştu.


İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği Başkanı: Fiyatlandırma ve taksit imkanı olumlu
İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği Başkanı: Fiyatlandırma ve taksit imkanı olumlu
İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği Başkanı: Fiyatlandırma ve taksit imkanı olumlu
İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği Başkanı: Fiyatlandırma ve taksit imkanı olumlu
İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği Başkanı: Fiyatlandırma ve taksit imkanı olumlu
İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği Başkanı: Fiyatlandırma ve taksit imkanı olumlu
İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği Başkanı: Fiyatlandırma ve taksit imkanı olumlu
İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği Başkanı: Fiyatlandırma ve taksit imkanı olumlu
İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği Başkanı: Fiyatlandırma ve taksit imkanı olumlu
İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği Başkanı: Fiyatlandırma ve taksit imkanı olumlu
İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği Başkanı: Fiyatlandırma ve taksit imkanı olumlu
İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği Başkanı: Fiyatlandırma ve taksit imkanı olumlu
İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği Başkanı: Fiyatlandırma ve taksit imkanı olumlu
İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği Başkanı: Fiyatlandırma ve taksit imkanı olumlu

Recep Tayyip Erdoğan, İzmir, konut, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği Başkanı: Fiyatlandırma ve taksit imkanı olumlu - Son Dakika


Son Dakika

Herkes bu fotoğrafı konuşuyor! Gece hatıra pozu veren arkadaşlar, evde fark ettikleri detay nedeniyle dehşeti yaşadı 14:22 Herkes bu fotoğrafı konuşuyor! Gece hatıra pozu veren arkadaşlar, evde fark ettikleri detay nedeniyle dehşeti yaşadı AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir: Faiz ve kur sarmalından birilerinin nemalandığı dönem bitmiştir 14:14 AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir: Faiz ve kur sarmalından birilerinin nemalandığı dönem bitmiştir Seren Serengil'den 13:26 Seren Serengil'den "Bu gidişle eskortluk yapacağım" diyen Aygün Aydın'a olay cevap: Kılıfını hazırladın
İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak 11:57 İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor 11:43 Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor Twitch'te kara para akladığını itiraf eden yayıncı, haberini yapan espor sayfasını tehdit etti 11:34 Twitch'te kara para akladığını itiraf eden yayıncı, haberini yapan espor sayfasını tehdit etti
İşe gidiyorum diyerek evden ayrılan 16 yaşındaki iki kız her yerde aranıyor 10:50 İşe gidiyorum diyerek evden ayrılan 16 yaşındaki iki kız her yerde aranıyor Son Dakika! 10:22 Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı

Son Dakika Haberleri
14:24 İşte derbiden sonraki şampiyonluk oranları
14:14 AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir: Faiz ve kur sarmalından birilerinin nemalandığı dönem bitmiştir
14:10 Bir zamanlar arabesk dünyasının ünlü ismiydi! Ercan Turgut hayatını kaybetti
14:01 Dolandırıcıların son hedefi kripto para! HE Coin'de büyük vurgun iddiası
13:44 Eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş yaşamını yitirdi
13:42 Farlı bir stil! Turkuaz saçlı James Rodriguez!
13:38 Aras Bulut İynemli ve sevgilisi Amsterdam tatilinde
13:35 Rusya-Ukrayna gerilimi tırmanıyor! ABD'li askerlerden Donbass'a askeri çıkarma
13:25 Son Dakika: Galatasaray Nef Stadyumu'nda vinç devrildi: 3 yaralı
13:11 AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ'dan çok tartışılacak yorum
İşte derbiden sonraki şampiyonluk oranları İşte derbiden sonraki şampiyonluk oranları         
14:24
Tartıştığı kadını sokak ortasında pervasızca bıçakladı Tartıştığı kadını sokak ortasında pervasızca bıçakladı         
14:15
Bir zamanlar arabesk dünyasının ünlü ismiydi! Ercan Turgut hayatını kaybetti Bir zamanlar arabesk dünyasının ünlü ismiydi! Ercan Turgut hayatını kaybetti         
14:10
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak         
13:11
5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise 5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise         
11:53
Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü         
11:36
Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır         
11:23
Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı         
10:40
Süleyman Soylu'dan 10 bin dolar alan siyasetçi açıklaması: Devletin kayıtlarında var, açığa çıkacak Süleyman Soylu'dan 10 bin dolar alan siyasetçi açıklaması: Devletin kayıtlarında var, açığa çıkacak         
09:54
Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!" Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!"         
09:25
WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik! WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik!         
08:38
Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı         
07:59
Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı         
07:58
Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü         
07:57
Babacan, gece yarısı kameraların karşısına geçti! Erdoğan'ın "Ekonomik kurtuluş savaşı" sözlerine sert tepki: Yeter artık Babacan, gece yarısı kameraların karşısına geçti! Erdoğan'ın "Ekonomik kurtuluş savaşı" sözlerine sert tepki: Yeter artık         
07:36
Son Dakika: Türkiye'de 22 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 193 kişi vefat etti, 24 bin 856 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 193 kişi vefat etti, 24 bin 856 yeni vaka tespit edildi         
21:13
Son Dakika: Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi Son Dakika: Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi         
17:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2021 14:30:15. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği Başkanı: Fiyatlandırma ve taksit imkanı olumlu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement