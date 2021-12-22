Üye Girişi
Deprem konutu yapımında 'dava açmama' şartı - Son Dakika

Deprem konutu yapımında 'dava açmama' şartı

22.12.2021 18:40

ELAZIĞ'da 2020'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde yıkılan 1200 konutun yapımını üstlenen belediye, hak sahipleriyle yaptığı sözleşmeye yıkılan konutlar ile ilgili dava açmama ve daha önce açılan davalardan vazgeçme şartı koydu.

ELAZIĞ'da 2020'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde yıkılan 1200 konutun yapımını üstlenen belediye, hak sahipleriyle yaptığı sözleşmeye yıkılan konutlar ile ilgili dava açmama ve daha önce açılan davalardan vazgeçme şartı koydu. Depremzedelerin avukatı İbrahim Yılmaz, vatandaşların bir an önce evlerine kavuşabilmek için sözleşmeyi imzaladıklarını; ancak son eklenen maddenin depremzedeleri ikinci kez mağdur ettiğini söyledi. Elazığ Belediyesi Kentsel Dönüşüm Proje Müdürü Lütfi Oğuz, "Bu rutin bir uygulamadır. İmzalamayanların hisseleri kamulaştırılacak" dedi

Elazığ'da meydana gelen depremde konutları yıkılan ev sahiplerinin birçoğu, evlerinin yıkılmasında sorumlulukları olduğu iddiasıyla, Elazığ Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetmei Başkanlığı (AFAD) aleyhinde maddi ve manevi tazminat davaları açtı. Depremzede A.H., tarafından açılan davayı karara bağlayan Elazığ 1'inci İdare Mahkemesi, bilirkişi raporunu dikkate alarak, belediyeyi yüzde 20 oranında kusurlu bularak, 19 bin 917 lira, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı yüzde 3 oranında kusurlu bularak 2 bin 987 lira, AFAD'ı yüzde 2 oranında kusurlu bularak bin 991 lira olmak üzere davacıya toplam 24 bin 896 lira maddi tazminat ödenmesine karar verdi. Mahkeme ayrıcı 20 bin liralık manevi tazminat davasının 2 bin liralık kısmının kabulüne karar vererek, her 3 kurumu kusurları oranlarında bu parayı davacıya ödemesine hükmetti. Sonuçlanan davalardan birçoğunda benzer kararlar çıktı.

SÖZLEŞMEYE DAVA ŞARTI EKLENDİ

Depremin yaralarını sarmak için, 'Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun' gereği Abdullah Paşa Mahallesi'nde yaklaşık 1200 konutluk alanın yapımını Elazığ Belediyesi üstlendi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın üstlendiği alandaki konutlar kısa sürede tamamlanırken, belediyenin üstlendiği alandaki konutların yapımına aradan yaklaşık 2 yıl geçmesine rağmen başlanmadı. Belediye, konutların yapımı için hak sahiplerinden alınacak parayı 180 bin lira olarak belirlerken, ödeme konusunda taksit kolaylığı sağladı. Şu ana kadar vatandaşlardan yaklaşık 300'nün imzaladığı sözleşmeye sonradan eklendiği iddia edilen 'Tüm kamu kurumları hakkında bahse konu ada üzerinde bulunan konutum ile alakalı hiçbir maddi ve manevi deprem tazminatı ve benzeri dava açmayacağımı, açmış olduğum davalardan kayıtsız şartsız feragat edeceğimi taahhüt ederim' maddesi tepkiye neden oldu.

'DEPREMZEDELER İKİNCİ KEZ MAĞDUR EDİLDİ'

Bazı depremzedelerin avukatı İbrahim Yılmaz, vatandaşların bir an önce evlerine kavuşabilmek için sözleşmeyi imzaladıklarını; ancak son eklenen maddenin depremzedeleri ikinci kez mağdur ettiğini söyledi. Hak sahiplerinin bu sözleşmeyle kazanılan haklarından vazgeçtikleri gibi, tüm kurumların avukatlık ücretleri ile dava masraflarını da üstlenmek zorunda kalacaklarını belirten Avukat Yılmaz, "Açılan davalarda mahkeme kusurun büyük bir bölümünü Elazığ Belediyesi'ne vererek yüklü miktarlarda tazminat ödemesine karar verdi. Belediye ise yapımını üstlendiği bölümle ilgili vatandaşlarla masaya oturarak, sözleşme yaptı. Ancak sözleşmeye konulan bir madde ile vatandaşlardan dava açmamaları, açılan davalardan ise feragat etmeleri istendi. Çaresiz bir şekilde evlerinin yapılmasını bekleyenler bu sözleşmeyi imzalamaya başladı. Ancak vatandaşların çoğu neye imza attığının farkında bile değil" dedi.

BELEDİYE: BU RUTİN BİR UYGULAMA

Elazığ Belediyesi Kentsel Dönüşüm Proje Müdürü Lütfi Oğuz, Abdullah Paşa Mahallesi'nde yaklaşık bin 200 konutluk alanla ilgili hazırladıkları sözleşmeleri hak sahiplerinin 3'te 2 çoğunluğunun imzaladığını belirterek, "2 parselde ihaleye çıktık. İhaleye çıkan 2 adanın yapımına başladık. Kalan 2 adanın ihalesini haftaya yapacağız" dedi. Oğuz, sözleşmede yer alan 'davadan vazgeçme' şartı ile ilgili madde konusunda ise, "Bu rutin bir uygulamadır. Bu şu anlama gelir; 'Ben sizin konutlarınızı yapacağım. İhale bedelinin üzerini cebimden sübvanse edeceğim. Bir de beni bu davalarla uğraştırma' anlamına geliyor. Belediye olarak 'eğer dava açıyorsan, bunu da imzalama' diyoruz. Davadan vazgeçmeyenler sözleşmeyi imzalayamayacaklar. 3'te 2 çoğunluğu yakaladık. Çoğunluğun dediği olacak. İmzalamayanların hisseleri kamulaştırılacak" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA) -

Deprem konutu yapımında 'dava açmama' şartı
Deprem konutu yapımında 'dava açmama' şartı
Deprem konutu yapımında 'dava açmama' şartı
Deprem konutu yapımında 'dava açmama' şartı

Kentsel Dönüşüm, İbrahim Yılmaz, Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Deprem konutu yapımında 'dava açmama' şartı - Son Dakika


YORUMLAR
500
Vitor Pereira sonrası kadro sil baştan! Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu Vitor Pereira sonrası kadro sil baştan! Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu         
18:44
Mesut Özil kariyerinde tarihi bir başarının eşiğinde Mesut Özil kariyerinde tarihi bir başarının eşiğinde         
17:11
Bakan Nebati'den uyarı: Kurdaki düşüş fiyatlara yansımazsa Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir Bakan Nebati'den uyarı: Kurdaki düşüş fiyatlara yansımazsa Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir         
16:09
4 yıl 1 ay hapisle yargılanan Burak Özçivit'in ifadesi ortaya çıktı: Sette önlem alınmadı 4 yıl 1 ay hapisle yargılanan Burak Özçivit'in ifadesi ortaya çıktı: Sette önlem alınmadı         
15:26
Acun Ilıcalı'nın paylaşımı ortaya çıkardı! Şeyma, sevgilisiyle gittiği maçta eski eşiyle karşılaştı Acun Ilıcalı'nın paylaşımı ortaya çıkardı! Şeyma, sevgilisiyle gittiği maçta eski eşiyle karşılaştı         
13:56
Ünlü oyuncu Sezai Aydın için Üsküdar'da tören düzenlendi Ünlü oyuncu Sezai Aydın için Üsküdar'da tören düzenlendi         
13:07
Son Dakika! Erdoğan: Döviz kurunu sürdürülebilir seviyeye getirmek için açıkladığımız program amacına ulaşmıştır Son Dakika! Erdoğan: Döviz kurunu sürdürülebilir seviyeye getirmek için açıkladığımız program amacına ulaşmıştır         
12:40
"En güzel golü ben yedim" demişti ama yine de Avrupa'nın en iyi kalecisi seçildi! "En güzel golü ben yedim" demişti ama yine de Avrupa'nın en iyi kalecisi seçildi!         
11:22
Kayıp çiftçiyle ilgili incelemeden korkunç sonuç! Dağda nasıl öldüğü tespit edildi Kayıp çiftçiyle ilgili incelemeden korkunç sonuç! Dağda nasıl öldüğü tespit edildi         
10:30
Taklalar atarak akaryakıt istasyonuna daldı, sonu feci bir ölüm oldu Taklalar atarak akaryakıt istasyonuna daldı, sonu feci bir ölüm oldu         
10:30
Survivor All Star'a katılacak olan Adem Kılıçcı, ameliyat oldu! Yarışmayla ilgili durumu belirsiz Survivor All Star'a katılacak olan Adem Kılıçcı, ameliyat oldu! Yarışmayla ilgili durumu belirsiz         
10:29
Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu         
10:14
Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu         
09:27
Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum         
08:40
"Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi "Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi         
07:54
Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek? Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek?         
21:43
Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi         
21:11

Son Dakika Haberleri
18:18 Eczane çalışanlarına saldırı anları güvenlik kamerasına anbean kaydedildi
18:09 Bennu Gerede, oğlundan 21 yaş büyük gelini Bilge Öztürk'le objektiflere poz verdi
17:55 Son Dakika: Memur-Sen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi sonrası ilk açıklama geldi!
17:46 Milli yıldız, Ocak'ta ait olduğu topraklara geri dönüyor
17:45 Milyonlarca memurun dört gözle beklediği toplantı başladı!
17:41 Uçakta kedi emziren kadının videosu sosyal medyada gündem oldu
17:36 Ronaldo'ya verilen para akla hayale sığmaz
17:11 Mesut Özil kariyerinde tarihi bir başarının eşiğinde
16:52 İngiliz bilim insanları "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı! İşte 2022 için korkunç tahminler
16:44 Son Dakika: Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanacak Katar'daki Süper Kupa Finali'ni Halil Umut Meler yönetecek
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2021 18:52:23. #1.11#
SON DAKİKA: Deprem konutu yapımında 'dava açmama' şartı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement