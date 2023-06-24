Deprem korkusu nedeniyle evlerinin üzerine çadır kurdular! Bakan dönüp bir daha bakıyor - Son Dakika
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Deprem korkusu nedeniyle evlerinin üzerine çadır kurdular! Bakan dönüp bir daha bakıyor

24.06.2023 14:05

Hatay'da yaşayan Şabanoğlu ailesi, deprem korkusu nedeniyle yan yana bulunan 3 evin üzerine kurdukları çadırlarda uyuyor. Deprem sonrası hala korku içinde yaşadıklarını belirten aile, evlerinin üzerine kurdukları çadırlarla ilginç bir görüntü oluşturdu. Aile üyeleri, binanın çökme durumunda üstte kalmış olabilmenin içlerini ferahlattığını ve dam üstündeki çadırda rahatlıkla uyuyabildiklerini ifade etti.

Depremin derin yaralar açtığı Hatay'ın Antakya ilçesinde vatandaşların deprem korkusu hala devam ediyor. Güzelburç Mahallesinde yaşayan Şabanoğlu ailesi de deprem korkusu nedeniyle evde uyumaya cesaret edemeyince çözümü ilginç bir şekilde buldu. Aile, yan yana bulunan 3 evin üzerine de kurdukları çadırda uyuyorlar. Dam üstündeki çadırlar, görenlerin dikkatini çekiyor.

"KORKUDAN EVDE KALAMIYORUZ"

Depremin üzerinden aylar geçmesine rağmen hala korku içinde yaşadıkları belirten Ayfer Şabanoğlu, "Depremde evlerimizin hepsi yıkıldı. Bu binayı evlatlarımız için yaptırmıştık, deprem olunca bize kaldı. Deprem korkusundan dolayı hala evlerde kalamıyoruz. Hep çadırda kalıyoruz, korkudan evde kalamıyoruz. İçimizdeki korku daha gitmedi. Tehlikeli değil, düşersek zaten üstte kalacağız diye kafamızda yer ettik. Toprakta çok haşere var, çocuklar korkuyor diye de koyduk" ifadelerini kullandı.

"FOTOĞRAF ÇEKİYORLAR, İLGİNÇ KARŞILIYORLAR"

Evlerinin üzerine kurdukları çadırları gören vatandaşların ilginç karşıladıklarını ifade eden Efe Şabanoğlu, "Burası Antakya ilçesi, Güzelburç Mahallesi depremden dolayı hala korku var içimizde o yüzden evlerde kalamıyoruz. Bizde çadırları yere koymamak için çadırları yukarı koyalım dedik. O yüzden böyle bir şey yaptık. Fazladan da çadır koyduk eşyaları koymak için. Hala korku var, evlerde yatamıyoruz. Görenler gelip, sorup fotoğraf çekiyorlar ve ilginç karşılıyorlar. Absürt olmadı aslında yerden daha iyi" dedi.

"BİNA ÇÖKERSE BİZ ÜSTTE KALACAĞIZ"

Binanın çökme durumunda üstte kalmış olabilmenin içlerini ferahlattığını ve dam üstündeki çadırda rahatlıkla uyuyabildiklerini ifade eden Aylin Şabanoğlu ise, "Bu fikri kocam ortaya attı, balkona çıkalım dedi. Yerde cesaret edemiyor bizim çocuklar. Haşere de var yerde. Hala tedirginiz. Dün akşamda yine deprem oldu. Eve geçemiyoruz, biz burada eşyalarımızı ve yataklarımızı koyduk. Çocuklarımızı korumak için yukarıda kalıyoruz. Bina çökerse biz üstte kalacağız, onun için böyle bir fikir aldık. Geceleri rüzgar oluyor ama evden daha iyi, evde uyumaya cesaret edemiyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yaşam Deprem korkusu nedeniyle evlerinin üzerine çadır kurdular! Bakan dönüp bir daha bakıyor - Son Dakika


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