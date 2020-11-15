Deprem korkusu için EMDR tekniğiyle psikolojik destek - Son Dakika

Deprem korkusu için EMDR tekniğiyle psikolojik destek

15.11.2020 08:52
Deprem korkusu için EMDR tekniğiyle psikolojik destek, System.String[]

İZMİR'de yıkıma yol açan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan artçı sarsıntılar, vatandaşları korkutuyor.

İZMİR'de yıkıma yol açan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan artçı sarsıntılar, vatandaşları korkutuyor. Uzman psikolog Berk Karaoğlu, kişinin yaşadığı deprem korkusunun EMDR terapisiyle kontrol altına alınabileceğini söyledi.

İzmir'in Seferhisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremin ardından artçı sarsıntılar, vatandaşlarda endişe yaratıyor. Pek çok kişi, tekrar deprem yaşanacağı endişesiyle uyku problemleri ve kaygı bozuklukları yaşamaya başladı. Psikolog ve Aile Danışmanı Berk Karaoğlu, deprem korkularının EMDR terapisiyle kontrol altına alınabileceği söyledi. EMDR terapisini olumsuz düşünceleri olumlu düşüncelere dönüştürmek olarak tanımlayan Karaoğlu, şunları anlattı:

"Deprem, yaşanabilecek travmatik bir durumdur. Bizim günlük işlerimizi etkileyecek bir olay olduğu için kaygılanmamız çok normaldir. Uyku problemleri, iştah kaybı gibi şikayetlerin yanı sıra psikolojik kökenli sorunların da yaşanması çok doğaldır. Bu sorunlar çok fazla uzun sürerse, günlük işlerin yapılmasını engelleyecek noktaya gelirse, bir uzmandan destek alınması gerekmektedir. Çünkü bu problemleri yaşayan kişiler, sürekli kötü bir şey olacakmış duygusu yaşar. Kaygı bozuklukları, uyku problemleri eğer artarsa, EMDR Terapisi'ni öneriyorum. Bu terapiyle, kişinin yaşadığı olumsuz negatif düşünceler olumluya dönüşür" dedi.GÖLCÜK DEPREMİNDEN SONRA VERİLDİ

Terapinin, göz hareketleri ve beynin sağ, sol yarım küresini harekete geçirecek uyarılarla yapıldığını söyleyen Karaoğlu, "Göz hareketleriyle, dokunsal, işitsel komutlarla beynin sağ ve sol yarım küresindeki uyarıları harekete geçirerek, negatif olan geçmiş anları, duyguları; 'güçsüzsüm, dayanıksızım, kontrol bende değil' gibi olumsuz düşünceleri pozitife çevrilmeye çalışır. Biz uzmanlar, EMDR Terapisi ile kişinin hem bilişsel hem de hatırlamadığı anı, duygu ve düşünceleri bedeninin dışavurumlarıyla anlamaya çalışıyoruz. Bu terapi daha önce Gölcük'te yaşanan 1999 depremi olarak anılan depremden sonra çok verildi. Örneğin; terapiden önce deprem hakkında kişide çok güçsüzüm, kontrol bende değil gibi birçok düşünce varken, terapi sonrasında kişi depremin kendisiyle ilgili olmadığını anlıyor. Biz, kişiye depremle bir alakanın olmadığını anlatarak, kişide bu düşüncenin oluşmasını sağlayan çocukluğuna kadar inerek düşünceyi olumluya çevirip, depremin doğal bir afet olduğunu anlatmaya çalışıyoruz" diye konuştu.


Deprem korkusu için EMDR tekniğiyle psikolojik destek
Deprem korkusu için EMDR tekniğiyle psikolojik destek
Deprem korkusu için EMDR tekniğiyle psikolojik destek
Deprem korkusu için EMDR tekniğiyle psikolojik destek
Deprem korkusu için EMDR tekniğiyle psikolojik destek
Deprem korkusu için EMDR tekniğiyle psikolojik destek

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Deprem korkusu için EMDR tekniğiyle psikolojik destek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Pompalı tüfek dehşeti! Biri kadın 2 kişi, evlerinin önünde can verdi Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a darbe ve suikast girişimi engellendi İbo Show'da İbrahim Tatlıses'le orkestra arasındaki gülümseten diyalog: 9 yıldır neden sustun Papa Francis, sosyal medya hesabından dünyaca ünlü modele beğeni attı İmamoğlu, İstanbul'daki bugünkü bulaşıcı hastalık kaynaklı ölüm sayısını açıklayıp Bakan Koca'ya çağrıda bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Maraş ziyaretine Yunanistan'dan skandal tepki Arabanın çarptığı inek, "Hemen keselim" sözünü duyunca bir anda ayaklandı Karaloğlu'ndan Kırklar Dağı'nı imara açanlara tepki: Burunlarından fitil fitil getirmezsem valilik yapmam
Pazar keyfiniz yarım kalmasın! Meteoroloji'den 4 bölgeye sağanak yağış uyarısı Pazar keyfiniz yarım kalmasın! Meteoroloji'den 4 bölgeye sağanak yağış uyarısı         
07:57
Cinnet geçiren şahıs, beraber yaşadığı aile dostunu 15 yerinden bıçakladı Cinnet geçiren şahıs, beraber yaşadığı aile dostunu 15 yerinden bıçakladı         
02:02
ABD'li senatörlerden Biden'a küstah 'Karabağ' mektubu: Türkiye politikasını değiştirin ABD'li senatörlerden Biden'a küstah 'Karabağ' mektubu: Türkiye politikasını değiştirin         
23:19
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki yetki krizine İçişleri Bakanlığı noktayı koydu Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki yetki krizine İçişleri Bakanlığı noktayı koydu         
22:55
Trump destekçisi yüz binlerce kişi sokağa indi! Biden taraftarlarıyla karşılaşınca arbede çıktı Trump destekçisi yüz binlerce kişi sokağa indi! Biden taraftarlarıyla karşılaşınca arbede çıktı         
22:11
Deniz Seki, İbo Show'da Ahmet Kaya'nın şarkısını seslendirdi! Sosyal medyadan tepki yağdı Deniz Seki, İbo Show'da Ahmet Kaya'nın şarkısını seslendirdi! Sosyal medyadan tepki yağdı         
21:14
9 yıl sonra başlayan İbo Show'da İbrahim Tatlıses ekranlara efsane şarkısıyla döndü 9 yıl sonra başlayan İbo Show'da İbrahim Tatlıses ekranlara efsane şarkısıyla döndü         
21:03
Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan Hamilton'a 'temizlik araçlı' yanıt: Bak işine kardeşim Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan Hamilton'a 'temizlik araçlı' yanıt: Bak işine kardeşim         
20:00
Milyonlarca insan koronadan ölürken Dünya Sağlık Örgütü, bazı ülkeleri laboratuvar olarak görmüş Milyonlarca insan koronadan ölürken Dünya Sağlık Örgütü, bazı ülkeleri laboratuvar olarak görmüş         
17:00
Ömür Gedik'ten cinsel organı görünen Nusret Gökçe'ye olay yorum: Bunu tercih ederim Ömür Gedik'ten cinsel organı görünen Nusret Gökçe'ye olay yorum: Bunu tercih ederim         
15:47
Eniştesi eşinden boşanmak isteyen kadını müstehcen fotoğraflarla tehdit etti Eniştesi eşinden boşanmak isteyen kadını müstehcen fotoğraflarla tehdit etti         
15:21
Dövüşçü Paige VanZant'tan, çıplak fotoğraflarını paylaşması için para gönderen hayranlarını üzen haber Dövüşçü Paige VanZant'tan, çıplak fotoğraflarını paylaşması için para gönderen hayranlarını üzen haber         
15:17
Oyuncu Caner Cindoruk'un kendisinden 19 yaş küçük kadına attığı mesajlar ifşa oldu Oyuncu Caner Cindoruk'un kendisinden 19 yaş küçük kadına attığı mesajlar ifşa oldu         
14:59
Üç kentimizde durum vahim! Koronavirüs vaka artışı Türkiye ortalamasının iki katına çıktı Üç kentimizde durum vahim! Koronavirüs vaka artışı Türkiye ortalamasının iki katına çıktı         
12:57
Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev         
09:29
Kesilen ağaçtaki figür Trabzonlu vatandaşı şaşkına uğrattı: Daha önce böyle bir şey görmedim Kesilen ağaçtaki figür Trabzonlu vatandaşı şaşkına uğrattı: Daha önce böyle bir şey görmedim         
08:43
Lüks otelde dehşet! Yönetici, çalışanını odaya kapatarak cinsel saldırıda bulundu Lüks otelde dehşet! Yönetici, çalışanını odaya kapatarak cinsel saldırıda bulundu         
07:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2020 08:56:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Deprem korkusu için EMDR tekniğiyle psikolojik destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei