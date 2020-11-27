Depremden korkanlar evlerine giremiyor - Son Dakika

Depremden korkanlar evlerine giremiyor

MALATYA - Malatya'nın Pütürge ilçe merkezli 4,7 şiddetindeki depremden korkan vatandaşlar dışarı çıkıp evlerine giremiyor.

Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Tecde Mahallesi sakinlerinden Yunus Güde, deprem esnasında evde olduğunu belirterek, "Evim tek katlı olduğundan hemen kendimi dışarı attım. Şimdi de dışarı çıktık. Hava güneşli. Ayrıca artçı sarsıntılar olur düşüncesiyle evimize girmiyoruz" dedi.

Zahide İçer isimli ev hanımı da kendisinin apartmanda oturduğunu ifade ederek, sarsıntı sonrasında dışarı çıktığını aktardı. İçer, havanın iyi olması ve korkması sebebiyle eve şimdilik gitmediğini ifade edip, dışarıda, sosyal mesafe kurallarına uyup komşuları ile güneşte oturduklarını belirtti.