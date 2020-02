Deprem korkusu yaşayan Arabanlılar kentsel dönüşüm istiyor - Son Dakika

6,8'lik Elazığ Sivrice depremin ardından deprem korkusu yaşayan Arabanlılar kentsel dönüşüm istiyor.



Gaziantep'in Araban ilçesi merkezindeki tarihi Kale Mahallesi ve Yeni Altıntaş Mahallesi'nde her biri yaklaşık 100-120 yıllık olan kerpiç ve yığma evlerde yaşayanlar, 6.8 büyüklüğündeki Elazığ depreminin ardından korkuyla yaşadıklarını belirterek, mahallerinde kentsel dönüşümün uygulanmasını istedi. Evlerin çökme tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu belirten vatandaşlar, her an deprem endişesi ile yaşadıklarını kaydetti.



Kale Mahallesi'nde 6 kişilik ailesiyle birlikte kerpiç ve yığma evde yaşayan Hasan Çetinpolat, Elazığ depreminden sonra evlerinde rahat uyuyamadıklarını belirterek, "Elazığ Sivrice ilçesinde olan 6,8 büyüklüğündeki depremin şiddetini sallantısını yakından hissettik. Çok korktuk evlerimizin yıkılacağını zannettik. O günden beri evlerinde rahat bir şekilde yaşayamıyoruz" dedi. Mahallerinin acilen kentsel dönüşüm kapsamına alınmasını isteyen Çetinpolat, "25 Ocak 2020 tarihinde Elazığ'da meydana gelen depreminde tüm Türkiye ile birlikte Araban ilçesi de şiddetli şekilde sallandı. O günden beri ailemle birlikte yaşadığımız kerpiç ve yığma beton arma evimizin çökeceği korkusuyla günlerce giremedik. Bir süre sonra yıllardır yaşadığımız çökme tehlikesi yaşayan evlerimizde her an yeni bir deprem oldu olacak diye sabaha kadar uyuyamıyoruz. 4 çocuğum, eşimle birlikte 6 kişilik ailemle birlikte, her an çökme tehlikesi ile karşı karşıya olan kerpiç ve yığma evde olası bir deprem korkusuyla yaşıyoruz. 6 kişilik ailemin geçimini sağlamak için gerekli olan parayı kazanmak için arada bir bulabildiğim ara işlerinde yevmiye ile çalışarak zor kazanamıyorum. Ev yaptırma imkanım olsaydı bugüne kadar böyle bir evde çocuklarım ve kendim yaşamazdım. Kale Mahallesi'ndeki kerpiç ve yığma evlerde yaşayan tüm komşularımız da yaşamak zorunda kaldıkları evlerinde her an çökme tehlikesini yaşıyor. Her biri 100-120 yıl önce yapılmış kerpiç ve yığma evlerde hayatımızı tehlikeye atarak yaşam mücadelesi veriyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP