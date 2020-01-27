Deprem korkusunu nasıl yenebiliriz?
6 saat önce
Deprem anında yapılması gerekenler, sonrasında almamız gereken önlemler ve hayat kurtaran yaşam üçgeni hakkında çok önemli bilgiler verdi.
Deprem anında yapılması gerekenler, sonrasında almamız gereken önlemler ve hayat kurtaran yaşam üçgeni hakkında çok önemli bilgiler verdi.
İşte o çok önemli açıklamalar...
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 06:11
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