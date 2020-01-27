Deprem korkusunu nasıl yenebiliriz? - Son Dakika
Son Dakika Magazin Deprem korkusunu nasıl yenebiliriz? - Son Dakika Magazin

Deprem korkusunu nasıl yenebiliriz?

6 saat önce

Deprem anında yapılması gerekenler, sonrasında almamız gereken önlemler ve hayat kurtaran yaşam üçgeni hakkında çok önemli bilgiler verdi.

Deprem korkusunu nasıl yenebiliriz?, System.String[]

Deprem anında yapılması gerekenler, sonrasında almamız gereken önlemler ve hayat kurtaran yaşam üçgeni hakkında çok önemli bilgiler verdi.


İşte o çok önemli açıklamalar...


Deprem, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 06:11 
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