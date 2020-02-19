Deprem kredisinde limit isteği

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ata Sadıkoğlu, deprem sonrası verileceği açıklanan kredi desteğinin 400 bin TL'ye çıkarılmasını istediklerini bildirdi.



Depremden sonra açıklanan faizsiz krediler hakkında konuşan MTSO Başkanı Ata Sadıkoğlu, KOBİ statüsündeki işletmelere verilecek kredi limitinin, depremden hasar gören ve görmeyen ayrımı yapılmadan tüm üyeler için geçerli olmasını talep etti. Başkan Sadıkoğlu, ön şart aranmaksızın kredi desteğinin 400 bin TL'ye çıkarılması geri ödemelerinin 1 yıl ödemesiz ve toplam 36 ay sıfır faizle gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etti. Küçük esnaf, tüccar ve sanayicilerin de yaralanmak istediği bu kredi hakkında Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) da gerekli bütün çalışmaları yapıp bir dosya halinde taleplerini ilgili bakanlıklara sundu. Verilecek kredi desteğiyle ilgili konuşan MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, açıklamalarda bulundu.



KOBİ statüsündeki işletmelere verilecek kredi limitinin, depremden hasar gören ya da görmeyen ayrımı yapılmadan tüm üyeler için geçerli olmasını isteyen Başkan Sadıkoğlu, ön şart aranmaksızın kredi desteğinin 400 bin TL olması, geri ödemelerinin 1 yıl ödemesiz ve toplam 36 ay 0 faizle gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etti.



"Borç ve kredi ödemelerinin ertelenmesini talep ediyoruz"



Başkan Sadıkoğlu, teminatlar konusunda KOSGEB'in öz kaynakları ile verilen kredilerin teminatsız olmasını Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak talep ettiklerini belirterek, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından depremden zarar gören Malatya ve Elazığ illerine özel, ek çağrılarla, tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren işletmelere, büyük ve küçükbaş hayvan, kanatlı ve su ürünleri, yem, ilaç, barınma, onarım gibi ana başlıklarda destekler sağlanması, sektör temsilcilerinin devam eden banka ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borç ve kredi ödemelerinin ertelenmesini talep ettiklerini belirtti. Talepler dosyasını tüm bakanlıklara sunduklarını hatırlatan Başkan Sadıkoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda gelen açıklamayı da aktardı. Başkan Sadıkoğlu, "Daha önce açıklanan KOSGEB kredisine sadece depremden zarar gören işletmeler faydalanabilecekti. Bu kredinin depremden zarar gören görmeyen ayrımı yapılmadan, tüm işletmelere verilmesini hem bakanlarımıza dosya olarak sunduk hem bilgi olarak aktardık hem de kamuoyunda sürekli dile getirdik. Çabalarımız kısmen de olsa sonuç verdi. Malatya İmalat sanayinde faaliyet gösteren işletmeler, depremden fiziki olarak zarar görmese de KOSGEB'in İmalat Sanayi Kredisinden tüm imalat yapan KOSGEB veri tabanına üye olanlar faydalanabilecekler. İşletmelerimizden 50 ve altı çalışanı olanlar 100 bin liraya kadar, 50'den fazla çalışanı olan işletmeler 150 bin liraya kadar, faizsiz ve 1 yıl geri ödemesiz KOSGEB'in faiz desteği programından yararlanacaklardır. Tüm üyelerimiz bu avantajdan istifade etmesi için çabalarımız devam ediyor Umut ediyoruz en kısa zamanda üyelerimiz için hayırlı açıklamalar yapılır" ifadelerini kullandı.



Kredi konusunda taleplerini tek tek sıralayan Başkan Sadıkoğlu, "Öncelikle işsizlik ödeneğinden faydalananların ödeneklerinin bitim tarihinden itibaren 12 ay uzatılması, zaten işini kaybetmiş, çalışmayacak durumda olanların bir de deprem nedeni ile altından kalkılmayacak zararları yaşamaması adına önemli bir fayda sağlayacağını düşünüyoruz. İlimizde faaliyet gösteren işletmelere, SGK ve BAĞ-KUR prim muafiyetinin tanınması ve stopaj istisnasının getirilmesini talep ediyoruz. KGF A.Ş. Kefaleti ile verilen kredilerin (bankalar ve KOSGEB) vadelerinin 1 yıl süre ile ertelenmesi ve yeni kefalet limitlerinin tahsis edilmesini, yeni kefalet limitleri tahsis edilirken esnek davranılmasını talep ediyoruz. depremde binaların hasar görme durumundan dolayı ekspertiz değeri düşük çıkacağı için KGF kefaletinin bankalar tarafından kabul edilmesi, ticari, sınai, zirai ve bireysel, KOBİ, ciro, aktif büyüklük gibi ayrımı yapılmadan mevcut tüm kredilerin en az 1 yıllık süre ile ödemelerinin durdurulması veya karşılıklı mutabık kalınarak indirimli oranlar üzerinden ödemesiz dönemli olarak yapılandırılması. Dönem sonu devre faizleri de dahil emekli, öğrenci, işsiz olanların borçlarının bir kısmı ya da tamamının terkin edilmesi, özellikle konut güçlendirme, hasarların onarım, tadilat, hasar gören temel ev eşyalarının yenilenmesi gibi maliyetlerin finansmanında sıfır faizli-fatura mukabili alışveriş kredilerinin verilebilmesi. Bu konuda büyük üretici kuruluşlarla maliyetin bölüşülmesi için görüşmeler yapılması, tarım ve hayvancılıkla ilgili olarak verilmiş olan kredilerin ödemelerinin aynı şekilde en az 1 yıllık süreyle ertelenmesi ve bu firmaların yem, gübre vb. ana tedarikleri için aynı şekilde satıcı büyük üreticilerle maliyetin paylaşılarak faturalı alışveriş kredilerinin yaygınlaştırılması. Ayrıca finans kuruluşları aracılığı ile tarım ve hayvancılık sektörüne sıfır faizli, bir yıl geri ödemesiz, toplam 36 ay vadeli kredi olanağının sağlanmasını talep ediyoruz" dedi. - MALATYA