Deprem kredisinin kapsamının genişletilmesi talebi - Son Dakika

Deprem kredisinin kapsamının genişletilmesi talebi

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile KOSGEB Başkanlığı'ndan KOSGEB Acil Destek Kredisi'nin kapsamının genişletilmesi, geri ödemesiz sürenin uzatılması ve destek miktarının artırılarak sektör ayrımı yapılmaması talebinde bulundu.

Deprem kredisinin kapsamının genişletilmesi talebi, System.String[]

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile KOSGEB Başkanlığı'ndan KOSGEB Acil Destek Kredisi'nin kapsamının genişletilmesi, geri ödemesiz sürenin uzatılması ve destek miktarının artırılarak sektör ayrımı yapılmaması talebinde bulundu.

Başkan Sadıkoğlu, 24 Ocak 2020 Elazığ depremi ve Covid-19'un Malatya'da tüm sektörleri olumsuz etkilediğini ifade ederek, "Deprem sonrası KOSGEB tarafından sunulan Acil Destek Kredisi iş dünyası için çok değerli bir destek olmuştur. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve KOSGEB Başkanlığı ile yaptığımız ikili görüşmeler neticesinde Acil Destek Kredisine başvuruların bir ay daha uzatılması hem onay bekleyen hem de yeni müracaat edecek işletmeler için önemli bir gelişme olmuştur. Ancak, meslek komitelerimizden farklı talepler gelmiştir. Gelen bu talepleri değerlendirerek KOSGEB Başkanlığına iletmiş bulunuyoruz. İnşallah iş dünyamızın bu taleplerinin karşılanması hususunda kısa sürede olumlu adımlar atılmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"KOSGEB veri tabanına giremeyen sektörler istifade edemedi"

KOSGEB Acil Destek Kredisi ile ilgili taleplerin maddeler halinde KOSGEB Başkanlığı'na gönderildiğini belirten Başkan Sadıkoğlu, "KOSGEB Acil Destek Kredilerinin geri ödemelerinde ödemesiz dönemin 2 yıla çıkarılması. Acil Destek Kredisine müracaat süresinin 2020 yılı sonuna kadar uzatılması. Acil Destek Kredisi, Malatya'da sadece depremden etkilenen bölgelere verilmesine rağmen, ticaret genel olarak ilin bütününü etkilediğinden ilin genelindeki iş dünyasına sağlanması. Acil Destek Kredisinden KOSGEB veri tabanına giremeyen sektörler istifade edememiştir, depremin etkilerinin göz önünde bulundurularak yılın bu son çeyreğinde Malatya ve Elazığ için pozitif bir ayrımcılık yapılarak sektör ayrımı yapılmaksızın başvuruların alınması. Sermayesi yoğun sektörlerin ihtiyaçları göz önünde bulundurulduğunda destek üst limitinin çok yetersiz olduğu görülmektedir, destek üst limitinin 500 Bin TL olarak yeniden revize edilmesi. Bugüne kadar desteklerden istifade eden işletmelerin de talep etmeleri halinde üst limit oranında yeniden kredilendirilmesi gibi taleplerde bulunulmuştur" dedi.

Selzedeler için verilen hibe desteği depremzedeler için verilmesi talebi

Ayrıca Başkan Sadıkoğlu, "Elazığ merkezli deprem ve Covid-19 iş dünyasını çok ciddi manada olumsuz etkilemiştir. Karadeniz Bölgemizde yaşanan sel felaketinde yaraların sarılması için sağlanan hibe desteklerinin Malatya ve Elazığ illerimizde deprem mağduru vatandaşlarımız ve işletmelerimiz için de uygulanması hususunda, katkıları bekleriz" diye konuştu. - MALATYA

Deprem kredisinin kapsamının genişletilmesi talebi

112 Acil, Malatya, Elazığ, Deprem, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 11:20 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Deprem kredisinin kapsamının genişletilmesi talebi - Son Dakika Ekonomi

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