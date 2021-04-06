Deprem kurbanı futbolcu Malik Tahirler, turnuvayla anıldı

BAYRAKLI Belediyesi, 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki İzmir depreminde enkaz altında kalıp, hastanedeki 28 günlük yaşam mücadelesi sonrası hayatını kaybeden futbolcu Malik Tahirler'in anısına futsal turnuvası düzenledi. Bayraklı'dan 12 takımın katıldığı etkinlikte şampiyon Soğukkuyu Spor Kulübü oldu. Başarılı sporculara kupa ve madalyalarını Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal takdim etti.

Koronavirüs pandemisi önlemleriyle düzenlenen turnuvaya Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın yanı sıra, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Pınar Susmuş, Malik Tahirler'in ailesi, meclis üyeleri, muhtarlar, Bayraklı Amatör Spor Kulüpleri Başkan ve yöneticileri, Bornova Yeşilova Spor Kulübü yöneticileri, ilçe dışındaki Amatör Spor Kulüpleri birlik başkanları, Bayraklı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Hamza Işık, Bayraklı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Gaffar Akkel, Bayraklı Belediyesi başkan yardımcıları, birim müdürleri ve sporseverler katıldı.