Deprem kurbanı futbolcu Malik Tahirler, turnuvayla anıldı - Son Dakika

Deprem kurbanı futbolcu Malik Tahirler, turnuvayla anıldı

06.04.2021 10:17
Deprem kurbanı futbolcu Malik Tahirler, turnuvayla anıldı, System.String[]

BAYRAKLI Belediyesi, 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki İzmir depreminde enkaz altında kalıp, hastanedeki 28 günlük yaşam mücadelesi sonrası hayatını kaybeden futbolcu Malik Tahirler'in anısına futsal turnuvası düzenledi.

BAYRAKLI Belediyesi, 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki İzmir depreminde enkaz altında kalıp, hastanedeki 28 günlük yaşam mücadelesi sonrası hayatını kaybeden futbolcu Malik Tahirler'in anısına futsal turnuvası düzenledi. Bayraklı'dan 12 takımın katıldığı etkinlikte şampiyon Soğukkuyu Spor Kulübü oldu. Başarılı sporculara kupa ve madalyalarını Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal takdim etti.

Koronavirüs pandemisi önlemleriyle düzenlenen turnuvaya Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın yanı sıra, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Pınar Susmuş, Malik Tahirler'in ailesi, meclis üyeleri, muhtarlar, Bayraklı Amatör Spor Kulüpleri Başkan ve yöneticileri, Bornova Yeşilova Spor Kulübü yöneticileri, ilçe dışındaki Amatör Spor Kulüpleri birlik başkanları, Bayraklı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Hamza Işık, Bayraklı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Gaffar Akkel, Bayraklı Belediyesi başkan yardımcıları, birim müdürleri ve sporseverler katıldı.

Turnuvada Bayraklı Amatör Kulüpleri Birliği de gösteri maçı yaptı. Hemen ardından İzmir Osmangazi Spor Kulübü ile 1925 Manavkuyu Spor Kulübü'nün karşılaştığı yarı final mücadelesinde maçın galibi İzmir Osmangazi Spor Kulübü 3'üncülüğü kazandı. Finalde ise Soğukkuyu Spor Kulübü ile Bayraklı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan müsabakadan penaltılar sonucu galibiyetle ayrılan Soğukkuyu Spor Kulübü futbol takımı, Malik Tahirler Futsal Turnuvası'nın şampiyonu oldu."GURUR DUYDUK"Malik Tahirler'in ağabeyi Tayfun Tahirler, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Başta Bayraklı Belediye Başkanımız Serdar Sandal olmak üzere bizi onurlandıran, gururlandıran ve bu turnuvanın hazırlanmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" dedi.28 GÜN DİRENDİBornova Yeşilova Spor Kulübü'nde futbola başlayan Malik Tahirler, 2011 yılında Karşıyaka'da profesyonel oldu. Tahirler sonrasında sırasıyla, Sandıklıspor, Muğlaspor, Torbalıspor, Ödemişspor, Didim Belediyespor, Altınova Belediyespor, Kemalpaşa Esnafgücü gibi kulüplerde amatör olarak forma giydi. Mansuroğlu Mahallesi'nde depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın 6'ncı katında 20 yıl annesi Nazmiye Doğrayan ile yaşayan futbolcu, deprem anında kaybettiği annesiyle birlikte 5 saat sonra enkaz altından yaralı çıkarıldı. Hastanede 28 gün yaşam savaşı veren futbolcu, 26 Kasım'da hayatını kaybedip İzmir depreminin 117'nci kurbanı oldu.

Deprem kurbanı futbolcu Malik Tahirler, turnuvayla anıldı
Deprem kurbanı futbolcu Malik Tahirler, turnuvayla anıldı
Deprem kurbanı futbolcu Malik Tahirler, turnuvayla anıldı
Deprem kurbanı futbolcu Malik Tahirler, turnuvayla anıldı
Deprem kurbanı futbolcu Malik Tahirler, turnuvayla anıldı
Deprem kurbanı futbolcu Malik Tahirler, turnuvayla anıldı
Deprem kurbanı futbolcu Malik Tahirler, turnuvayla anıldı

Bayraklı, Futsal, İzmir, Ekim, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Deprem kurbanı futbolcu Malik Tahirler, turnuvayla anıldı - Son Dakika Spor


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