"Deprem kurnazlığı" iddiasına ev sahibinden yalanlama - Son Dakika

"Deprem kurnazlığı" iddiasına ev sahibinden yalanlama

18.11.2020 17:11

"Deprem kurnazlığı" iddiasına ev sahibinden yalanlama İzmir Bayraklı'da kiracı olan Behzat Sevinç ve Altın Sevinç çifti, ev sahiplerinin "Çatlaklar depremden sonra oldu deyin, devletten para alırız" dediğini iddia etti.

"Deprem kurnazlığı" iddiasına ev sahibinden yalanlama

İZMİR - İzmir Bayraklı'da kiracı olan Behzat Sevinç ve Altın Sevinç çifti, ev sahiplerinin "Çatlaklar depremden sonra oldu deyin, devletten para alırız" dediğini iddia etti. Ev sahibi ise iddiaları yalanlayarak, "Bina depremden sonra ağır hasarlı olduğu için yıkım kararı çıktı. Kiracılara sadece, 'Korkmayın. Devlet size de bize de yardımcı olur' dedik ama bu konuşmamızı farklı anlatıp bizi suçladılar" dedi.

İzmir'in Bayraklı ilçesine bağlı Onur Mahallesi 7368 numaralı sokaktaki gecekonduda yaşayan Behzat Sevinç ve Altın Sevinç çifti, depremden önce zaten evlerinde çatlak olduğunu ancak ev sahibinin "Çatlaklar depremden sonra oldu deyin, devletten para alırız" dediğini öne sürmüştü. Kiracıların iddialarının doğru olmadığını belirten ev sahibi Bilgin ve Havva Telli, iddiaları yalanladı. Ev sahibi Havva Telli, "Biz güya kiracıya, 'çatlaklar depremden sonra oldu deyin' demişiz ama yalan. Benim evde bazı çatlaklar vardı ama depremden sonra yarılmalar oldu, evin temeli kaymış. Kiracılarımız evden çıkmak istemiyordu. 6 ay önce evi boşaltmalarını istedik ama çıkmadılar. 'Beni çıkarırsan bana ev bulmak zorundasın' diyordu. Zaten kirayı da doğru düzgün alamıyorduk. Depremden dolayı hasar tespit çalışmaları yapıldı. Eve tahliye kararı çıktı. Kiracılarımız deprem sırasında Ankara'daydı. Biz de evi boşalttık. Onlar Ankara'dan geldiğinde bize kızıp 'evi neden boşalttınız?' dediler. Bize sopalarla saldırdılar. Bu yüzden kendilerinden şikayetçi de olduk. Kiracılarımıza sadece 'Korkmayın. Devlet size de bize de yardımcı olur' dedik ama bu konuşmamızı farklı anlatıp bizi suçladılar. Devlet gerekli tespitini yaptı, ev tahliye edildi ve yıkılacak. Bu evden çıkmak istemedikleri için bize saldırdılar. Bir yıl boyunca su faturasını ödememişler. Hakkımızı helal etmiyoruz. Bizden uzak dursunlar yeter" diye konuştu.

Bilgin Telli ise "Biz 6 ay önce kiracılarımızın evden çıkmasını istedik ama çıkmadılar. Depremden sonra ev hasarlanınca evin tahliyesi istendi. Depremden önce bu hasarlar yoktu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gelerek ağır hasarlı olduğunu belirtti. Zaten içeriye de kimse giremiyor" ifadelerini kullandı.

Deprem kurnazlığı iddiasına ev sahibinden yalanlama
Deprem kurnazlığı iddiasına ev sahibinden yalanlama
Deprem kurnazlığı iddiasına ev sahibinden yalanlama
Deprem kurnazlığı iddiasına ev sahibinden yalanlama

Bayraklı, Ankara, Deprem, İzmir, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel 'Deprem kurnazlığı' iddiasına ev sahibinden yalanlama - Son Dakika


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