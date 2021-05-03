Deprem mağduru Beyaz, Engelli Kedi Evinde yaşama tutundu - Son Dakika

İzmir depreminde Doğanlar Apartmanı enkazı altında kalan ve ağır yaralanan "Beyaz" isimli kedi, Buca Belediyesinin Engelli Kedi Evinin yeni konuğu oldu. İki ayağını kaybeden ve Buca Belediyesi'ne emanet edilen Beyaz, uzman personelin özel ilgisi ile yeniden hayata tutunurken, Beyaz'ın sahiplendirilene kadar misafir edileceği kaydedildi.

30 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşen ve Türkiye'yi yasa boğan depremin ardından, Doğanlar Apartmanı'nın enkazı altında kalan Beyaz isimli kediyi hayvan gönüllüleri kurtararak bölgedeki gönüllü veteriner hekime teslim etmişti.

Beyaz'ın tedavisini üstlenen veteriner hekim, ağır yaralı kediyi ameliyat ederek hayata döndürmüş, yapılan müdahale sonucu Beyaz iki ayağını kaybetmişti.

Aradan geçen zamanın ardından engelli Beyaz'ın yaşama tutunması ve bakımının üstlenilmesi için veteriner hekimin ricası üzerine Buca Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü harekete geçti. Buca sınırları içerisindeki hayvanları kabul eden Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, yaşanan özel durum nedeniyle Beyaz'a Engelli Kedi Evinde kucak açtı.

Beyaz'ın yaşadığı travmadan kurtularak yaşamını sürdürebilmesi için harekete geçen veterinerlik ekipleri, düzenli olarak bakımını gerçekleştirdi. Kısa sürede belediye personelleriyle sevgi bağı kuran Beyaz, özel ısıtmalı ve düzenekli yapısıyla 7 gün 24 saat boyunca bakım, beslenme, ısınma gibi ihtiyaçların 5 yıldızlı otel konforunda karşılandığı Engelli Kedi Evi'nde yeniden yaşama tutundu.

Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Buca Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Birol Topal, "Vatandaşlarımız tarafından Beyaz ismi verilen kedimize biz de bu şekilde seslenerek kapılarımızı açtık. Beyaz'ın bütün bakım, tedavi ve beslenme gereksinimlerini gerçekleştirmek istiyoruz. Veteriner hekimler olarak Beyaz'ın tüm sağlık kontrollerini yapıyoruz. Kedimizin sol arka bacağı ampute vaziyette. Bakımı zor olmasına karşın Beyaz şu an hayvan gönüllerinin sahiplendirilmesine uygun durumda. Beyaz bizim için çok önemli ama tüm engelli kedilerimizin de sahiplendirilmesi çok önemli. Sahiplendirilen kedilerimizin bakımlarını ve beslenmelerini biz her zaman üstleniriz. Engelli kedi sahiplenmek bizim için ulvi bir görev. Tüm hemşehrilerimizi gönüllü sahiplenmeye davet ediyoruz. Beyaz, sahibini bulana kadar Buca Belediyesi'nin misafiridir; emin ellerdedir" diye konuştu. - İZMİR