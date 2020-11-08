Deprem mağduru İzmirli vergi ve prim borçluları için "mücbir sebep" talebi - Son Dakika

Deprem mağduru İzmirli vergi ve prim borçluları için "mücbir sebep" talebi

08.11.2020 12:05
Deprem mağduru İzmirli vergi ve prim borçluları için

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, 30 Ekim'deki deprem felaketi nedeniyle İzmir'de vergi ve sosyal güvenlik yükümlülüklerine yönelik mücbir sebep ilan edilmesini talep etti.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, 30 Ekim'deki deprem felaketi nedeniyle İzmir'de vergi ve sosyal güvenlik yükümlülüklerine yönelik mücbir sebep ilan edilmesini talep etti.

Kartaloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, İzmir'de depremden etkilenen ağır hasarlı, yıkılacak veya yıkık bina sayısının 309, bağımsız bölüm sayısının 4 bin 425, orta hasarlı bina sayısının 371, az hasarlı bina sayısının ise 3 bin 152 olarak açıkladığını anımsattı.

Vergi ve sosyal güvenlikle ilgili tüm beyan ve bildirimlerin mali müşavirler aracılığıyla yerine getirildiğini aktaran Kartaloğlu, şunları kaydetti:

"Depremin en çok etkilediği Bayraklı'da yaklaşık 515 mali müşavirin iş yeri bulunmakta. Bu mali müşavirler tarafından beyan ve bildirimi verilecek işletme sayısı ise 10 binleri bulmaktadır. Bu iş yerlerinin birçoğunu da girilemeyen hasarlı binalar oluşturmaktadır. Bayraklı dışında da pek çok mali müşavir depremden fiilen etkilenmiş durumda. Şu an itibariyle mali müşavirler kayıt ve belgelerine ulaşamamakta, işlerini sürdürecek yazılım ekipman ve altyapıdan mahrum kalmış durumdadır. Dolayısıyla beyan ve bildirimlerini tam ve zamanında yapmaları fiilen imkansız bulunmaktadır."

Kartaloğlu, Hazine ve Maliye Bakanlığının, 1 Kasım tarihinde yayımladığı sirküler ile 2 Kasım günü sonuna kadar verilmesi gereken "Form Ba-Bs" bildirimlerinin verilme ve mezkur tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken, e-Defterlerinin oluşturulma ve imzalanma ve berat süresini ertelediğini hatırlatarak, söz konusu düzenleme için teşekkür etti.

"Vergi ve sosyal güvenlik beyan tarihleri yaklaşıyor"

Gerekli ve zorunlu bu ertelemenin yeterli olmadığına işaret eden Kartaloğlu, "Birçok vergi ve sosyal güvenlik yükümlülüğü devam etmektedir. 3. dönem geçici vergi beyannamesinin verilmesi için sayılı günler kalmıştır. 17 Kasım tarihine kadar ocak-eylül dönemine ait geçici vergi beyannamelerinin verilmesi gerekmektedir. Takvim hızla akmakta izleyen günlerde verilmesi gereken onlarca vergi ve sosyal güvenlik beyan ve bildirimi bulunmaktadır." ifadesini kullandı.

Büyük acılar yaşanan Van depremi sonrasında tüm şehir için yaklaşık 6 yıl mücbir sebep ilan edildiğini belirten Kartaloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"545 binada ağır hasarın tespit edildiği Elazığ- Malatya depremi sonrasında her iki şehrimiz için de üç ay mücbir sebep ilan edildi. Giresun'da yaşanan sel felaketi sonrasında hiç vakit kaybedilmeden mücbir sebep ilan edilmişti. Tamamen doğru olan bu uygulamaların İzmir'in tamamı için de yapılması gerekmektedir. Ancak, İzmir'in tamamı için mücbir sebep hali ilanı mümkün olmuyorsa beyan ve bildirim yükümlülüğü altında bulunan ve depremden etkilen mali müşavirler için mücbir sebep hali ilan edilmelidir. Aksi halde pek çok mali müşavir, işletme ve işveren büyük mağduriyet yaşayacaktır."

Deprem, TÜRMOB, İzmir, Vergi, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Deprem mağduru İzmirli vergi ve prim borçluları için 'mücbir sebep' talebi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, tarihi müjdeyi verdi: Şuşa, 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarıldı Son Dakika! 42. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Benard Cheruiyot, kadınlarda ise Diana Chemtai Kipyogei kazandı Ermeni siyasetçiden alçak paylaşım! Azerbaycanlı şehit askerlerin naaşını domuzların önüne attılar Para meselesi yüzünden tartışığı kardeşini boğazından bıçakladı Definecilerin kazdığı yerden 2 bin 500 yıllık lahit çıktı, görenler gözlerine inanamadı Trump: Bu seçimleri, hukuki yollarla kullanılan 71 milyon oyla ben kazandım Joe Biden ABD'nin yeni başkanı oldu, Jennifer Lopez dans videosuyla kutladı Restorandaki işini bırakan genç model, internetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla haftada 215 bin lira kazanıyor
Son Dakika! Azerbaycan'ın Şuşa'yı işgalden kurtarmasıyla ilgili ilk yorum: Bayraklarımız semalarda ilelebet dalgalansın Son Dakika! Azerbaycan'ın Şuşa'yı işgalden kurtarmasıyla ilgili ilk yorum: Bayraklarımız semalarda ilelebet dalgalansın         
12:26
Aliyev'in Aliyev'in "Şuşa" müjdesi bölgeyi hareketlendirdi! Dağlık Karabağ'ın sözde başkenti Hankendi'den kaçmak için kuyruğa giren Ermeniler böyle görüntülendi         
11:46
Canlı yayındaki yorumcu, Biden'ın kazandığını öğrenince gözyaşlarını tutamadı Canlı yayındaki yorumcu, Biden'ın kazandığını öğrenince gözyaşlarını tutamadı         
11:10
Süt banyosu skandalına imza atan çalışan kendini böyle savundu: İç çamaşırlarım üzerimdeydi Süt banyosu skandalına imza atan çalışan kendini böyle savundu: İç çamaşırlarım üzerimdeydi         
10:05
Yeni ABD başkanı Joe Biden oldu! İşte Biden'ın koronavirüsten ırkçılığa kadar 8 kritik konuda izleyeceği politikalar Yeni ABD başkanı Joe Biden oldu! İşte Biden'ın koronavirüsten ırkçılığa kadar 8 kritik konuda izleyeceği politikalar         
06:43
Misafirliğe gittiği evin köpeği yaşlı adamın önce yüzünü, sonra vücudunu parçaladı Misafirliğe gittiği evin köpeği yaşlı adamın önce yüzünü, sonra vücudunu parçaladı         
02:47
ABD'de Biden seçildi, herkesin aklında aynı soru var! Yeni dönemde Türkiye'yi ne bekliyor? ABD'de Biden seçildi, herkesin aklında aynı soru var! Yeni dönemde Türkiye'yi ne bekliyor?         
23:50
ABD'nin yeni First Lady'si Jill Biden, eğitimci kimliği ile dikkat çekiyor ABD'nin yeni First Lady'si Jill Biden, eğitimci kimliği ile dikkat çekiyor         
21:14
Spikerlikten oyunculuğa! Ünlü ekran yüzü Gülay Özdem, artık Kanal 7 dizisinin 'kötü kadın İkbal'i Spikerlikten oyunculuğa! Ünlü ekran yüzü Gülay Özdem, artık Kanal 7 dizisinin 'kötü kadın İkbal'i         
18:14
Bülent Arınç, Berat Albayrak'ın Bülent Arınç, Berat Albayrak'ın "Ekonomide sıkıntı yok" sözlerine itiraz etti: Ekonomide sıkıntılar mutlaka var         
16:59
İstanbul'un tek kadın belediye başkanını kızdıran görüntü: Bizi yıldıramayacaklar İstanbul'un tek kadın belediye başkanını kızdıran görüntü: Bizi yıldıramayacaklar         
15:32
Ailesinin, Ailesinin, "Cep telefonu patladı" dediği Mihriban, av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı         
15:21
Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş         
14:19
3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşa kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı 3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşa kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı         
12:25
Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz         
11:05
Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi         
10:44
Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı         
10:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2020 12:40:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Deprem mağduru İzmirli vergi ve prim borçluları için "mücbir sebep" talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei