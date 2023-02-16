Deprem malzemelerini satarken yakalanan kişi tutuklandı - Son Dakika
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Deprem malzemelerini satarken yakalanan kişi tutuklandı

16.02.2023 14:47
Deprem malzemelerini satarken yakalanan kişi tutuklandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir işyerinde deprem malzemesi toplandığı ihbarı sonrası polis ekipleri tarafından yapılan aramada çok sayıda deprem malzemeleri ele geçirildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir işyerinde deprem malzemesi toplandığı ihbarı sonrası polis ekipleri tarafından yapılan aramada çok sayıda deprem malzemeleri ele geçirildi. İş yeri sahibi Ali K. çıkarıldığı mahkeme sonucunda tutuklandı.

Muğla'nın Menteşe İlçesinde bir işyerinde deprem malzemesi toplandığı ihbarı sonrası polis ekipleri arama yaptı. Aramada depremzedeler için toplandığı belirlenen malzemeleri dükkanda sattığı ihbarını alan polis ekipleri yapılan aramada 2 çuval odun, 1 yağmurluk, 2 beyaz havlu, 1 elektrikli battaniye, 5 iç çamaşırı, 4 çocuk elbisesi, 5 battaniye, 1 nevresim takımı, 1 kullanılmış bot bayan, çeşitli kuru bakliyatlar, 1 kağıt havlu, bir buçuk litre zeytinyağı ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, işyeri sahibi gözaltına alındı. Gözaltına alına Ali K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Deprem malzemelerini satarken yakalanan kişi tutuklandı - Son Dakika

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