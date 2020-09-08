Deprem merkez üssü Pütürge'de korkuya neden oldu - Son Dakika

Deprem merkez üssü Pütürge'de korkuya neden oldu

MALATYA - Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem bölgede korkuya neden odu. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, yetkililer önceki depremlerde hasar alan evlere girilmemesi uyarısında bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre saat 13,44'de Malatya'nın Pütürge ilçesi merkezli 4,6 büyüklüğünde kibir deprem yaşandı. Deprem Malatya'nın yanı sıra Adıyaman ve Elazığ'da da hissedilirken, kısa süren sarsıntı paniğe neden oldu. depremi hisseden vatandaşlar sokaklara çıkarken, Pütürge ilçesinde de vatandaşlar deprem sonrası korkuyla dışarı çıktılar.

İlçede yaşayan vatandaşlar depremin kısa sürdüğünü belirterek sarsıntı ile birlikte kendilerini sokağa attıklarını dile getirdiler. 24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremden en fazla etkilenen Pütürge ilçesinde binlerce evde hasar meydana gelmişti.

Ocak ayından buyana Pütürge ilçesinde çok sayıda büyük artçı deprem yaşanırken, yetkililer özellikle hasarlı evlere girilmemesi konusunda vatandaşları uyarıyor.