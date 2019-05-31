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Deprem Mezarlığı'nda köpeğini arayan çocuklar kavanoz içinde cenin buldu

1 saat önce

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan 17 Ağustos Deprem Mezarlığı'nda kaybolan köpeklerini arayan çocuklar, kavanoz içinde mezarlığa atılmış 15 haftalık cenin buldu.

Deprem Mezarlığı'nda köpeğini arayan çocuklar kavanoz içinde cenin buldu, System.String[]
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan 17 Ağustos Deprem Mezarlığı'nda kaybolan köpeklerini arayan çocuklar, kavanoz içinde mezarlığa atılmış 15 haftalık cenin buldu.

Olay, 22.30 sıralarında Gölcük Yunus Emre Mahallesi Saraylı Caddesi üzerinde bulunan 17 Ağustos Deprem Mezarlığı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaybolan köpeklerini aramaya çıkan 3 çocuk, mezarlık içinde gezdikleri sırada kavanoz içinde bir cisim buldu. Kavanoz içindekinin cenin olduğunu anlayan çocuklar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, mezarlık içinde bulunan cenin ve çevresinde inceleme yaptı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası ceninin 14-15 haftalık olduğu ve olay yerine yaklaşık 1 ay önce bırakılmış olduğu tespit edildi. Mezarlıkta bulunan cenin daha sonra otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polis ekipleri cenini bırakan kişi veya kişileri tespit etmek için inceleme başlattı. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:50 Kaynak: İHA
Kocaeli, Gölcük, 3. Sayfa
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