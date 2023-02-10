'DEPREM MEZARLIĞI'NDA NUMARALI DEFİN - Son Dakika
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'DEPREM MEZARLIĞI'NDA NUMARALI DEFİN

10.02.2023 10:51

KAHRAMANMARAŞ merkezli 10 ili kapsayan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası yaşamlarını yitirenler toprağa veriliyor.

KAHRAMANMARAŞ merkezli 10 ili kapsayan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası yaşamlarını yitirenler toprağa veriliyor. Depremin ağır hasar verdiği illerden Hatay'ın Antakya ilçesinde, 'deprem mezarlığı' oluşturuldu. Kepçeler tarafından kazılan ve numaralanan mezarlara dualar eşliğinde defin yapılıyor.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 2 depremde 100 saat geride kalırken, Hatay'da binlerce kişi yaşamını yitirdi. Antakya ilçesinde AFAD koordinasyounda belirlenen alana defin işlemleri başladı. İş makineleri tarafından düzenlenen alanda cenaze teslim, cenaze yıkama ve mescit alanları oluşturuldu. Hastanede otopsi işlemi tamamlanan cenazeler, nakil araçları ile 'deprem mezarlığı' alanına getirilip dini vecibeler yerine gitirilerek defin yapılıyor.

AFAD koordinasyonu ve Denizli Valiliği yönetimindeki defin işlemlerinde her cenaze için tek tek namaz kılınıyor ve namaz sonrası Denizli İl Müftülüğü'nün görevlendirdiği din görevlileri eşliğinde ve dualarla defin yapılıyor. Cenazeler işlemlerin hızlı yapılabilmesi ve karışıklığı önlemek için mezar taşlarına isim yerine numara veriliyor. Farklı şehirlerde defin yapmak isteyenlere ise cenazeleri teslim ediliyor. Deprem bölgesine farklı şehirlerden gönderilen mobil gasilhaneler de bu merkezden talep edilen ilçelere gönderilecek. (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Ahmet İSTEK- İbrahim LALELİANTAKYA (Hatay), (DHA)-

Kaynak: DHA
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Deprem, Hatay, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'DEPREM MEZARLIĞI'NDA NUMARALI DEFİN - Son Dakika

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