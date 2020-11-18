Deprem nedeniyle Buca Cezaevi boşaltıldı, mahkumlar başka cezaevlerine nakledildi - Son Dakika

Deprem nedeniyle Buca Cezaevi boşaltıldı, mahkumlar başka cezaevlerine nakledildi

18.11.2020 13:42
Deprem nedeniyle Buca Cezaevi boşaltıldı, mahkumlar başka cezaevlerine nakledildi, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, deprem dolayısıyla Buca Cezaevinin boşaltıldığını ifade ederek, "Cezaevi artık oradan tamamen kaldırılacak.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, deprem dolayısıyla Buca Cezaevinin boşaltıldığını ifade ederek, "Cezaevi artık oradan tamamen kaldırılacak. Mimari olarak çevresine uygun şekilde lojman ve Adalet Bakanlığının ihtiyaçları doğrultusunda bina tesisi sağlanacak" dedi.

Uzun süredir başka bir yere taşınması gündemde olan ve 1959 yılında inşa edilen Buca Cezaevi, İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından boşaltıldı. Cezaevindeki mahkumların başka cezaevlerine nakledildiği öğrenildi.

"Adalet Bakanlığının depreme dayanıklı bina ihtiyaçları tesis edilecek"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ da, konuyla ilgili açıklama yaptı. Dağ, yıkılacak olan alanda Adalet Bakanlığının depreme dayanıklı bina ihtiyaçlarının tesis edileceğini bildirerek, "Buca Cezaevinin başka yere taşınması konusu uzun zamandır İzmir'in gündeminde olan bir konuydu. Buca Belediye Başkanımız, milletvekillerimiz ve Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül ile birlikte süreci yürütüyorduk. Bu sene sonuna doğru bu hususta somut bir gelişme beklenirken, deprem dolayısıyla Buca Cezaevi boşaltıldı. Cezaevi artık oradan tamamen kaldırılacak, yerine bakanımızın da geldiğinde açıklayacağı üzere; burada Adalet Bakanlığının depreme dayanıklı bina ihtiyaçları tesis edilecek. Trafiği rahatlatmaya yönelik alternatif yol oluşturulacak ve mimari olarak çevresine uygun şekilde lojman ve Adalet Bakanlığının ihtiyaçları doğrultusunda bina tesisi sağlanacak. Yeşil alanları, donatı alanları ve binalarıyla yeni bir alan oluşturulacak" sözlerine yer verdi - İZMİR

Deprem nedeniyle Buca Cezaevi boşaltıldı, mahkumlar başka cezaevlerine nakledildi
Deprem nedeniyle Buca Cezaevi boşaltıldı, mahkumlar başka cezaevlerine nakledildi

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Deprem nedeniyle Buca Cezaevi boşaltıldı, mahkumlar başka cezaevlerine nakledildi - Son Dakika


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