Son Dakika Haberleri: Deprem nedeniyle duruşmalara ara
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Deprem nedeniyle duruşmalara ara

2 gün önce

Bakırköy Adalet Sarayında, deprem nedeniyle tedbiren duruşmalara ara verildi.

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Bakırköy Adalet Sarayında, deprem nedeniyle tedbiren duruşmalara ara verildi.


İstanbul 5,8 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Silivri açıklarında saat 13.59'da 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem nedeniyle vatandaşlar sokağa döküldü. Bakırköy Adalet Sarayı deprem nedeniyle kontrollü bir şekilde tahliye edildi. Duruşmalara ise tedbiren ara verildi. - İSTANBUL

İstanbul, Bakırköy, Deprem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 02:42 Kaynak: İHA
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