Deprem nedeniyle duruşmalara ara
2 gün önce
Bakırköy Adalet Sarayında, deprem nedeniyle tedbiren duruşmalara ara verildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 02:42 Kaynak: İHA
Bakırköy Adalet Sarayında, deprem nedeniyle tedbiren duruşmalara ara verildi.
İstanbul 5,8 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Silivri açıklarında saat 13.59'da 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem nedeniyle vatandaşlar sokağa döküldü. Bakırköy Adalet Sarayı deprem nedeniyle kontrollü bir şekilde tahliye edildi. Duruşmalara ise tedbiren ara verildi. - İSTANBUL
Deprem sonrası İstanbullular evini sigortalatmanın peşine düştü Son Dakika: Silivri açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi AFAD: 3 günde 314 artçı deprem yaşandı Alev alan otomobile balkondan su dökerek müdahale ettiler