Deprem nedeniyle duruşmalara ara
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Deprem nedeniyle duruşmalara araİSTANBUL - Bakırköy Adalet Sarayında, deprem nedeniyle tedbiren duruşmalara ara verildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:09 Kaynak: İHA
Deprem nedeniyle duruşmalara ara
İSTANBUL - Bakırköy Adalet Sarayında, deprem nedeniyle tedbiren duruşmalara ara verildi.
İstanbul 5,8 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Silivri açıklarında saat 13.59'da 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem nedeniyle vatandaşlar sokağa döküldü. Bakırköy Adalet Sarayı deprem nedeniyle kontrollü bir şekilde tahliye edildi. Duruşmalara ise tedbiren ara verildi.
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