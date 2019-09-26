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Deprem nedeniyle duruşmalara ara

2 gün önce

Deprem nedeniyle duruşmalara araİSTANBUL - Bakırköy Adalet Sarayında, deprem nedeniyle tedbiren duruşmalara ara verildi.

Deprem nedeniyle duruşmalara ara

İSTANBUL - Bakırköy Adalet Sarayında, deprem nedeniyle tedbiren duruşmalara ara verildi.

İstanbul 5,8 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Silivri açıklarında saat 13.59'da 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem nedeniyle vatandaşlar sokağa döküldü. Bakırköy Adalet Sarayı deprem nedeniyle kontrollü bir şekilde tahliye edildi. Duruşmalara ise tedbiren ara verildi.

Deprem nedeniyle duruşmalara ara

İstanbul, Bakırköy, Deprem, Genel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:09 Kaynak: İHA
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