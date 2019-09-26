Son Dakika Haberleri: Deprem nedeniyle duruşmalara ara verildi
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Deprem nedeniyle duruşmalara ara verildi

10 dakika önce

Bakırköy Adalet Sarayında, deprem nedeniyle tedbiren duruşmalara ara verildi.

Bakırköy Adalet Sarayında, deprem nedeniyle tedbiren duruşmalara ara verildi.

İstanbul 5,8 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Silivri açıklarında saat 13.59'da 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem nedeniyle vatandaşlar sokağa döküldü. Bakırköy Adalet Sarayı deprem nedeniyle kontrollü bir şekilde tahliye edildi. Duruşmalara ise tedbiren ara verildi.

(İHA)

Deprem nedeniyle duruşmalara ara verildi

İstanbul, Bakırköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:25 Kaynak: İHA
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