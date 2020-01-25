Deprem nedeniyle Düzce'den Elazığ'a kurtarma ekipleri sevk edildi - Son Dakika

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Deprem nedeniyle Düzce'den Elazığ'a kurtarma ekipleri sevk edildi
6 saat önce
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Düzce'den Ulusal Medikal Arama Kurtarma (UMKE) ile Düzce Arama ve Kurtarma Derneği'nden (DAKE) ekipler bölgeye doğru yola çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:26 Kaynak: AA
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Düzce'den Ulusal Medikal Arama Kurtarma (UMKE) ile Düzce Arama ve Kurtarma Derneği'nden (DAKE) ekipler bölgeye doğru yola çıktı.
Düzce'de faaliyet gösteren DAKE ekipleri, Elazığ'daki depremin hemen ardından organize oldu. Deprem bölgesindeki arama ve kurtarma çalışmalarına destek verecek DAKE, 2 araç ve 14 kişilik ekiple bölgeye hareket etti.
Öte yandan, 6 kişilik UMKE gönüllüsü sağlık ekibi de araçlarıyla deprem bölgesine doğru yola çıktı.
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