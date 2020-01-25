Deprem nedeniyle Elazığ'a kurtarma ekipleri sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Deprem nedeniyle Elazığ'a kurtarma ekipleri sevk edildi - Son Dakika

Deprem nedeniyle Elazığ'a kurtarma ekipleri sevk edildi

6 saat önce

Elazığ'da meydana gelen depremin ardından Kocaeli, Sakarya ve Bolu'dan AFAD ile UMKE ekipleri bölgeye gönderildi.

Elazığ'da meydana gelen depremin ardından Kocaeli, Sakarya ve Bolu'dan AFAD ile UMKE ekipleri bölgeye gönderildi.

AFAD Kocaeli İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan depremin hemen ardından ekiplerin organize olduğu belirtildi.

AFAD Başkanlığının talimatıyla 2 arama kurtarma ekibinin yola çıktığı aktarılan açıklamada ekiplerin, İstanbul, Bursa ve Sakarya'dan ekiplerle İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kargo uçağıyla deprem bölgesine gideceği bilgisine yer verildi.

Bu arada Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin, 2 tam teçhizatlı araç ve 30 uzman personeli hazırda beklettiği, ihtiyaç olması durumunda bölgeye sevk edeceği, İzmit Belediyesi bünyesindeki arama kurtarma ekiplerinin de hazırlıklarını tamamladığı kaydedildi.

AFAD Sakarya İl Müdürlüğü, 16 kurtarma personeli ve 4 arama kurtarma aracının görevlendirildiğini, tüm personelin teyakkuz halinde gelişmeleri Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezinden takip ettiğini bildirdi.

Ayrıca Bolu İl Sağlık Müdürlüğünden alınan bilgiye göre 2 araç ve 5 kişiden oluşan UMKE timi, deprem bölgesine gitmek üzere yola çıktı, 6 kişiden oluşan iki 112 Acil ekibi de Elazığ'a gitmek üzere hazırlık yapıyor.

Deprem nedeniyle Elazığ'a kurtarma ekipleri sevk edildi

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Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 03:53 Kaynak: AA
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