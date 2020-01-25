Deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya'da 3 ay süreyle "mücbir sebep" hali ilan edildi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya'da 3 ay süreyle 'mücbir sebep' hali ilan edildi - Son Dakika Ekonomi

Deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya'da 3 ay süreyle "mücbir sebep" hali ilan edildi

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanlığı, deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya'da vergi kanunlarının uygulaması bakımından 3 ay süreyle "mücbir sebep" hali ilan edildiğini bildirdi.

Deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya'da 3 ay süreyle

Hazine ve Maliye Bakanlığı, deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya'da vergi kanunlarının uygulaması bakımından 3 ay süreyle "mücbir sebep" hali ilan edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Elazığ ve Malatya'daki deprem felaketi nedeniyle alınan kararlara ilişkin bilgi verildi.

İki ildeki vergi mükelleflerinin, depremin gerçekleştiği 24 Ocak'tan itibaren 3 ay Vergi Usul Kanunu uyarınca mücbir sebep halinde olduğunun kabul edileceği belirtilen açıklamada, "Mücbir sebep süresince verilmesi gereken vergi beyannameleri ve bildirimlerin verilme süreleri, bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, depremden önce tahakkuk etmiş ödeme süresi mücbir sebep hali ilan edilen süreye rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizin ödeme süresi ile motorlu taşıtlar vergisi taksit ödeme süreleri uzatılmıştır." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, bu illerde bulunan vergi mükelleflerinin vergi borçlarının da gerekli şartları taşımaları kaydıyla faiz alınmaksızın 24 ay süreyle taksitlendirileceği vurgulanarak, "Depremde varlıklarını kaybeden vergi mükelleflerinin Vergi Usul Kanunu'nun 115'inci maddesi uyarınca terkin talep etmeleri mümkündür." ifadesine yer verildi.

Malatya, Deprem, Elazığ, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 05:12 Kaynak: AA
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