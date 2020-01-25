Deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya'ya arama kurtarma ekibi gönderildi - Son Dakika
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Deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya'ya arama kurtarma ekibi gönderildi

6 saat önce

Iğdır AFAD ekiplerinin yola çıkmak için hazırlıklarını yapması Ekiplerin hareket etmesi Deprem nedeniyle Iğdır'dan Elazığ ve Malatya'ya arama kurtarma ekibi gönderildi Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından Erzurum, Tunceli, Kars, Iğdır ve Erzincan'dan arama kurtarma...

Iğdır AFAD ekiplerinin yola çıkmak için hazırlıklarını yapması

Ekiplerin hareket etmesi

Deprem nedeniyle Iğdır'dan Elazığ ve Malatya'ya arama kurtarma ekibi gönderildi

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından Erzurum, Tunceli, Kars, Iğdır ve Erzincan'dan arama kurtarma ekipleri, yardım malzemeleriyle bölgeye gönderildi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından Iğdır'dan arama kurtarma ekipleri, yardım malzemeleriyle bölgeye gönderildi.

Iğdır'dan 112 Acil Servis'ten 1 UMKE'den 1, AFAD'dan 1 ekibin destek için bölgeye hareket etti.

Deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya'ya arama kurtarma ekibi gönderildi

Malatya, Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:54 Kaynak: AA
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