Deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya'ya arama kurtarma ekibi gönderildi - Son Dakika

Iğdır'dan 112 Acil Servis 'ten 1 UMKE'den 1, AFAD'dan 1 ekibin destek için bölgeye hareket etti.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından Erzurum , Tunceli , Kars , Iğdır ve Erzincan 'dan arama kurtarma ekipleri, yardım malzemeleriyle bölgeye gönderildi.

Deprem nedeniyle Iğdır'dan Elazığ ve Malatya 'ya arama kurtarma ekibi gönderildi

Ekiplerin hareket etmesi

Iğdır AFAD ekiplerinin yola çıkmak için hazırlıklarını yapması

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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