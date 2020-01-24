Deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya'ya çevre illerden destek ekipler gönderildi - Son Dakika
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Deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya'ya çevre illerden destek ekipler gönderildi

6 saat önce

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bölgeye, çevre illerden AFAD, Türk Kızılay, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri ile yardım malzemeleri gönderildi.

Deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya'ya çevre illerden destek ekipler gönderildi, System.String[]

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bölgeye, çevre illerden AFAD, Türk Kızılay, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri ile yardım malzemeleri gönderildi.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'da çalışma yürütmesi amacıyla Adana'dan da ekip gönderildiğini belirten Demirtaş, "Deprem bölgesine ilimizden AFAD, Kızılay, UMKE ve itfaiye ekiplerini gönderdik. Ekiplerimiz bölgede ilgili çalışmaları yürütecek." dedi.

Türk Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı da bölgeye gönderdikleri ekiplerin, ikram aracı ile mobil mutfağı vatandaşların hizmetine sunacaklarını, ayrıca bir tır yatak ve bir tır battaniyenin de Elazığ'a ulaştırılmak üzere yola çıkarıldığını kaydetti.

Adana'dan AFAD ekibinin, 45 kişilik personel ve 7 kurtarma aracıyla Malatya'ya gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

Mersin ve Osmaniye'den de ekipler yola çıktı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileterek, şöyle konuştu:

"Bölgedeki yaraların sarılması amacıyla ekiplerimizi yönlendirdik. Belediyemizden arama kurtarma faaliyetleri için 3 araç, 2 arama kurtarma köpeğinin yanı sıra müdür ve amirin de bulunduğu 11 personelin acil olarak Elazığ'a gitmeleri talimatını verdim. Aynı zamanda yardım kolilerimiz de hazırlandı, bölgeye gönderilecek. Ayrıca Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) ekiplerimiz de yönlendirildi."

Osmaniye'den de iki ambulans ile UMKE ekibinin yola çıktığı bildirildi.

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Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:26 Kaynak: AA
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