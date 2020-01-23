Deprem nedeniyle evlerini boşaltan vatandaşlar, park ve boş alanlarda ateş yaktı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Deprem nedeniyle evlerini boşaltan vatandaşlar, park ve boş alanlarda ateş yaktı (2) - Son Dakika

Deprem nedeniyle evlerini boşaltan vatandaşlar, park ve boş alanlarda ateş yaktı (2)

1 saat önce

Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından evlerini terk eden vatandaşlar, park ve boş alanlarda ateş yakıp, çadır ve araçlarda beklemeye başladı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından evlerini terk eden vatandaşlar, park ve boş alanlarda ateş yakıp, çadır ve araçlarda beklemeye başladı.

Merkez üssü Musalar Mahallesi olan depremin ardından artçılar devam ederken, vatandaşlar da evlerini boşaltıp, park ve göl kenarında toplandı.

Havanın soğuk olması nedeniyle bazı vatandaşlar araçlarının içerinde vakit geçirirken, bazıları ateş yakıp ısınmaya çalıştı.

Büyük çoğunluğu gecelik kıyafetleri ve eşofmanlarıyla dışarıya çıkan vatandaşlar, yanlarında getirdikleri battaniyelerle ısınmaya çalıştığı görüldü.

Vatandaşlar ateş yakıp ısınmaya çalıştı

Gölet Park Alanı'nda bekleyen vatandaşlardan Hülya Özden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, komşularıyla evde vakit geçirirken depremin olduğunu, bir anda ne yapacaklarını şaşırdıklarını söyledi.

Tansiyon ve şeker hastası olduğunu belirten Özden, "Tansiyonum yükseldi her taraf tıkandığı için hastaneye gidecek yol bulamadık. Geceyi burada geçireceğiz. Başka bir çaremiz yok. Hava çok soğuk ateşimizi yaktık. Evlerimize gidemeyiz." dedi.

Parkta ateş yakıp ısınmaya çalışan Hakan Kurtay da deprem anında evde olduklarını, eşiyle birlikte hemen evin kolonunun altına geçip beklediklerini anlattı.

Depremin uzun sürdüğünü ve korktuklarını bildiren Kurtay, "Eşim hamile olunca daha da panik oldu. Kendimizi dışarıya attık. Geceyi sokakta geçireceğiz." diye konuştu.

Recep Yalçın ise "Depremde başım dönmeye başladı. Bi ara ev de dönüyor gibi geldi. Çünkü dönerek salladı. Sanki ev dönüyor gibi oldu. Sandalyede oturuyordum kalkamadım. Deprem geçtikten sonra kendime geldim ve kızımı alıp dışarıya çıktık. Geceyi dışarıda geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

10 yaşındaki Burak Emre Koç da deprem anında odasında yatakta zıplarken, annesinin bağırması üzerine korkup salona geldiğini söyledi.

Depremin 20 saniye kadar sürdüğünü vurgulayan Koç, korktuklarını ve geceyi araçta geçireceklerini sözlerine ekledi.

Deprem nedeniyle evlerini boşaltan vatandaşlar, park ve boş alanlarda ateş yaktı (2)

Manisa, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 04:25 Kaynak: AA
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