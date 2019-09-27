Son Dakika Haberleri: Deprem nedeniyle İstanbul'da beyanname sürelerine uzatma
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Deprem nedeniyle İstanbul'da beyanname sürelerine uzatma

48 dakika önce

İstanbul'da meydana gelen deprem nedeniyle, muhtasar beyannameler, damga vergisi beyannameleri ve katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 30 Eylül Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan duyuruya göre, İstanbul'da meydana gelen depremle ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'na iletilen talepler nedeniyle, Vergi Usul Kanunu'ndaki yetkiye dayanılarak, söz konusu ildeki mükellefler tarafından verilmesi gereken bazı beyanname verme ve ödeme sürelerinin uzatılması kararlaştırıldı.

30 EYLÜL GÜN SONUNA KADAR UZATILDI

Buna göre, mükellefler tarafından, dün gün sonuna kadar verilmesi gereken muhtasar beyannameler, damga vergisi beyannameleri ve katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 30 Eylül Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.

Deprem nedeniyle İstanbul'da beyanname sürelerine uzatma
İstanbul, Deprem, Eylül, Ekonomi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:10 Kaynak: AA
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