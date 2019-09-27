Son Dakika Haberleri: Deprem nedeniyle İstanbul'da beyanname sürelerine uzatma
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Deprem nedeniyle İstanbul'da beyanname sürelerine uzatma

16 dakika önce

İstanbul'da meydana gelen deprem nedeniyle, muhtasar beyannameler, damga vergisi beyannameleri ve katma değer vergisi beyannamelerinin verilme sürelerinin 30 Eylül'e kadar uzatılması kararlaştırıldı.

Deprem nedeniyle İstanbul'da beyanname sürelerine uzatma, System.String[]

İstanbul'da meydana gelen deprem nedeniyle, muhtasar beyannameler, damga vergisi beyannameleri ve katma değer vergisi beyannamelerinin verilme sürelerinin 30 Eylül'e kadar uzatılması kararlaştırıldı.

İstanbul, Deprem, Eylül, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:41 
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