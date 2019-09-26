Deprem nedeniyle istanbullular parklara akın etti
1 saat önce
İSTANBUL'da meydana gelen 5.8'lik deprem nedeniyle Sultangazi ve Esenler'deki bazı vatandaşlar parklar, bahçeler ve boş arazilere akın etti.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 05:19 Kaynak: DHA
İSTANBUL'da meydana gelen 5.8'lik deprem nedeniyle Sultangazi
ve Esenler
'deki bazı vatandaşlar parklar, bahçeler ve boş arazilere akın etti. Zeytinburnu
sahilindeki kalabalık havadan da görüntülendi.
- İstanbul
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