Son Dakika Haberleri: Deprem nedeniyle istanbullular parklara akın etti
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Deprem nedeniyle istanbullular parklara akın etti

1 saat önce

İSTANBUL'da meydana gelen 5.8'lik deprem nedeniyle Sultangazi ve Esenler'deki bazı vatandaşlar parklar, bahçeler ve boş arazilere akın etti.

Deprem nedeniyle istanbullular parklara akın etti, System.String[]
İSTANBUL'da meydana gelen 5.8'lik deprem nedeniyle Sultangazi ve Esenler'deki bazı vatandaşlar parklar, bahçeler ve boş arazilere akın etti. Zeytinburnu sahilindeki kalabalık havadan da görüntülendi.


- İstanbul
Sultangazi, İstanbul, Esenler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 05:19 Kaynak: DHA
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