Deprem nedeniyle istanbullular parklara akın etti avcılar
1 saat önce
(havadan görüntüler 2) DEPREM NEDENİYLE İSTANBULLULAR PARKLARA AKIN ETTİ avcılar.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 06:55 Kaynak: DHA
(havadan görüntüler 2) DEPREM NEDENİYLE İSTANBULLULAR PARKLARA AKIN ETTİ avcılar
İstanbul Avcılar'da deprem sırasında 2 kişi camdan atladı İstanbul Valisi Yerlikaya'dan okullar tatil edildi iddialarına yanıt: Saat 20.00'da açıklama yapılacaktır Depremin korkunç şiddeti canlı yayına anbean yansıdı Evlerine girmek istemeyen vatandaşlar boş alanlara akın etti