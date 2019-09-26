Son Dakika Haberleri: Deprem nedeniyle istanbullular parklara akın etti
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Deprem nedeniyle istanbullular parklara akın etti

1 saat önce

(havadan görüntüler) DEPREM NEDENİYLE İSTANBULLULAR PARKLARA AKIN ETTİAlper KORKMAZ - Emin YEŞİL - Zeki GÜNAL - Serdal ALTINTEPE /İSTANBUL,(DHA) - İSTANBUL'da meydana gelen 5.8'lik deprem nedeniyle Sultangazi ve Esenler'deki bazı vatandaşlar parklar, bahçeler ve boş arazilere akın etti.

(havadan görüntüler) DEPREM NEDENİYLE İSTANBULLULAR PARKLARA AKIN ETTİ

Alper KORKMAZ - Emin YEŞİL - Zeki GÜNAL - Serdal ALTINTEPE/İSTANBUL,(DHA) - İSTANBUL'da meydana gelen 5.8'lik deprem nedeniyle Sultangazi ve Esenler'deki bazı vatandaşlar parklar, bahçeler ve boş arazilere akın etti. Zeytinburnu sahilindeki kalabalık havadan da görüntülendi

Deprem nedeniyle istanbullular parklara akın etti

Sultangazi, Esenler, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 07:01 Kaynak: DHA
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