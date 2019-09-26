Deprem nedeniyle istanbullular parklara akın etti

(havadan görüntüler) DEPREM NEDENİYLE İSTANBULLULAR PARKLARA AKIN ETTİ

Alper KORKMAZ - Emin YEŞİL - Zeki GÜNAL - Serdal ALTINTEPE/İSTANBUL,(DHA) - İSTANBUL'da meydana gelen 5.8'lik deprem nedeniyle Sultangazi ve Esenler'deki bazı vatandaşlar parklar, bahçeler ve boş arazilere akın etti. Zeytinburnu sahilindeki kalabalık havadan da görüntülendi