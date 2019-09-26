Deprem nedeniyle istanbullular parklara akın etti
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(havadan görüntüler) DEPREM NEDENİYLE İSTANBULLULAR PARKLARA AKIN ETTİAlper KORKMAZ - Emin YEŞİL - Zeki GÜNAL - Serdal ALTINTEPE /İSTANBUL,(DHA) - İSTANBUL'da meydana gelen 5.8'lik deprem nedeniyle Sultangazi ve Esenler'deki bazı vatandaşlar parklar, bahçeler ve boş arazilere akın etti.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 07:01 Kaynak: DHA
(havadan görüntüler) DEPREM NEDENİYLE İSTANBULLULAR PARKLARA AKIN ETTİ
Alper KORKMAZ - Emin YEŞİL - Zeki GÜNAL - Serdal ALTINTEPE/İSTANBUL,(DHA) - İSTANBUL'da meydana gelen 5.8'lik deprem nedeniyle Sultangazi ve Esenler'deki bazı vatandaşlar parklar, bahçeler ve boş arazilere akın etti. Zeytinburnu sahilindeki kalabalık havadan da görüntülendi
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