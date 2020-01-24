Deprem nedeniyle Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde bir maç ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Spor Deprem nedeniyle Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde bir maç ertelendi - Son Dakika Spor

Deprem nedeniyle Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde bir maç ertelendi

6 saat önce

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Elazığ İl Özel İdare Spor Salonu'nda saat 13.00'te başlaması planlanan karşılaşmanın ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.

Deprem nedeniyle Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde bir maç ertelendi, System.String[]

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Elazığ İl Özel İdare Spor Salonu'nda saat 13.00'te başlaması planlanan karşılaşmanın ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.


Açıklamada, "Türkiye Basketbol Federasyonu olarak; depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza ve ülkemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sarsıntının can ve mal kaybına sebep olmamasını diliyoruz." denildi.


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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:27 
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