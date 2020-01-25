Deprem nedeniyle Karabük'ten Elazığ'a kurtarma ekibi sevk edildi - Son Dakika

Elazığ'da meydana gelen depremin ardından Karabük'ten UMKE ekibi bölgeye gönderildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Elazığ'da meydana gelen ve pek çok ilde hissedilen deprem nedeniyle Karabük'ten 5 kişilik UMKE gönüllüsü sağlık ekibinin 112 ambulansı ile yola çıktığı bildirildi.

Açıklamada, "Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bölgede hizmet veren tüm ekiplere de kolaylıklar diliyoruz." denildi.