Deprem nedeniyle Karabük ve Sakarya'daki etkinlikler iptal edildi - Son Dakika
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Deprem nedeniyle Karabük ve Sakarya'daki etkinlikler iptal edildi

6 saat önce

Karabük'te Keltepe Kayak Merkezi'nde yarın yapılması planlanan "Karabük Karfest" etkinliği ile Sakarya'nın Hendek ilçesindeki 2. Dikmen Hamsi Festivali, Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle iptal edildi.

Deprem nedeniyle Karabük ve Sakarya'daki etkinlikler iptal edildi, System.String[]

Karabük'te Keltepe Kayak Merkezi'nde yarın yapılması planlanan "Karabük Karfest" etkinliği ile Sakarya'nın Hendek ilçesindeki 2. Dikmen Hamsi Festivali, Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle iptal edildi.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, kış turizminin merkezi olan Keltepe Kayak Merkezi'nde yarın yapılması planlanan 'Karabük Karfest' etkinliğinin, Elazığ ve çevresinde yaşanan deprem nedeniyle iptal edildiği aktarıldı.

Açıklamada, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa temennisinde bulunuldu.

Sakarya

Sakarya'nın Hendek ilçesinde Dikmen Mahallesi Kültür ve Dayanışma Derneği ve mahalle muhtarlığının ortaklaşa düzenlediği 2. Dikmen Hamsi Festivali de Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle iptal edildi.

Mahalle muhtarı Menderes Ayvaz, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Sakarya'nın da bir deprem şehri olduğunu anımsatan Ayvaz, depremzedelerin acısını anladıklarını söyledi.

Yaşanan felaket nedeniyle eğlenceyi iptal ettiklerini belirten Ayvaz, gelen misafirlere hamsi ikramında bulunduklarını ifade etti.

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Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:16 Kaynak: AA
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