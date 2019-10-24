Son Dakika Haberleri: Deprem nedeniyle mağdur olduğunu iddia eden kadın 3 saatlik çalışma sonrasında ikna edildi
Son Dakika 3. Sayfa Deprem nedeniyle mağdur olduğunu iddia eden kadın 3 saatlik çalışma sonrasında ikna edildi

Deprem nedeniyle mağdur olduğunu iddia eden kadın 3 saatlik çalışma sonrasında ikna edildi

1 saat önce

Deprem nedeniyle mağdur olduğunu iddia eden kadın 3 saatlik çalışma sonrasında ikna edildi Okuldan çıkan öğrenciler intihar teşebbüsünü film seyreder gibi izlediİSTANBUL - Şişli'de deprem nedeniyle mağdur olduğunu iddia ederek intihar teşebbüsünde bulunan kadın, yaklaşık 3 saatlik...

Deprem nedeniyle mağdur olduğunu iddia eden kadın 3 saatlik çalışma sonrasında ikna edildi

Okuldan çıkan öğrenciler intihar teşebbüsünü film seyreder gibi izledi

İSTANBUL - Şişli'de deprem nedeniyle mağdur olduğunu iddia ederek intihar teşebbüsünde bulunan kadın, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından ikna edilerek indirildi.

Şişli, İzzetpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Depremde hasar gören bina yetkililer tarafından mühürlenerek tahliye edildi. Depremin ardından geçen bir aylık sürede apartman için yıkım kararı alınarak vatandaşlara tebliğ edildi. Ancak apartman sakinleri bu karara tepki gösterdi. Kalacak yerleri olmayan vatandaşların yardım talepleri sonuçsuz kaldı. Bunun üzerine apartman sakini olduğu öğrenilen bir kadın 8. katta bulunan dairesinin camına çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu. Bir kadının camdan sarktığını gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak ikna çalışmalarına başladı. Yaklaşık üç saat süren çalışmaların ardından kadın ikna edilerek camdan indirildi. İkna çalışmaları sırasında kameralara yansıyan görüntüler ise pes dedirtti. Okuldan çıktıkları görülen öğrencilerin koşarak olay yerine gelip yaşananları film gibi izlemeleri görenleri hayrete düşürdü.

Deprem nedeniyle mağdur olduğunu iddia eden kadın 3 saatlik çalışma sonrasında ikna edildi

Deprem, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 06:56 Kaynak: İHA
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